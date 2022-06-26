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BIS：全球央行應堅定地迅速升息 以馴伏通膨

編譯陳律安／綜合外電
BIS總經理卡斯騰斯呼籲，各國央行應迅速且堅定地升息。路透
BIS總經理卡斯騰斯呼籲，各國央行應迅速且堅定地升息。路透

國際清算銀行（BIS）呼籲，各國央行應「迅速且果斷」升息，以避免熾熱的通膨轉變成消費、投資就業市場更嚴重的問題。

BIS近期召開年度會議，席間主要央行官員探討目前所面臨的挑戰，以及金融市場今年來的嚴重動盪。

BIS總經理卡斯騰斯在26日發布的會後年報表示，各國央行的當務之急，是趕在通膨根深柢固，甚至陷入停滯性通膨前，迅速且果斷地調高利率。

曾任墨西哥央行總裁的卡斯騰斯表示，央行必須在「未來數幾季內」展開行動；BIS認為，各國政府仍有望實現經濟軟著陸，但這並非易事，端視通膨震撼持續多久，金融市場的反應也相當關鍵；「若緊縮政策致使資產行情大跌和大幅修正，並衝擊消費、投資及就業市場，那麼情況將更為棘手」。

卡斯騰斯表示，BIS近期已示警資產價位過高，意味著目前的修正「其實並不全然令人意外」，但迄今市場尚未發生大幅震盪，讓投資人吃下定心丸。

BIS的報告也指出，加幣貨幣市場近來崩跌，凸顯投資人對去中心化數位貨幣的疑慮正在升高，但預期不至於釀成引發金融風暴的系統性風險。

回歸總體經濟層面，卡斯騰斯也說，BIS迄今仍認為，停滯性通膨為暫時性現象。

他坦承，雖然許多國家的央行和BIS低估了過去6~12個月通膨蔓延的速度，但這並不代表央行將一夕喪失信譽，「我認為各國央行終將勝利，從而強化其信譽」。

央行 投資 就業

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