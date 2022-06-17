特斯拉又漲價 最多調6000元

外電報導，特斯拉的美國官網已悄悄調漲所有車款售價，這是今年來至少第三次漲價。（路透）

在全球車廠疲於因應電池等零件材料成本飆升之際，電動車大廠特斯拉 （Tesla）的美國官網已悄悄調漲所有車款售價，最多漲價6000美元，這是特斯拉今年來至少第三次漲價。

外電報導，美國市場的Model 3轎車長續航版價格調升2,500美元，每輛售價57,990美元；Model Y長續航版上漲3,000美元至每輛65,990美元，Model Y高性能版漲2,000美元至69,990美元。Model S長續航版雙馬達四輪驅動車款大漲5,000美元至104,990美元；Model X長續航版雙馬達四輪驅動車款漲最多，一口氣漲價6,000美元至120,990美元。

特斯拉新一波漲價行動，主要反映原料成本激增，包括關鍵原料銅的價格飆漲。

執行長馬斯克本周稍早表示，特斯拉過去三個月經歷了一段「艱難」時期，原因是其最重要生產基地上海廠的產能遭長達數月的防疫封控干擾。他在上周末寄給員工的電子郵件中說：「這是非常艱難的一季，主要是因為中國大陸面臨供應鏈 和生產方面的挑戰。因此我們需要非常努力恢復。」

供應鏈瓶頸也持續對特斯拉生產帶來挑戰。馬斯克本月稍早向內部主管說，他對全球經濟「感覺超差」，計劃將裁減10%員工。

特斯拉上季交車量超過31萬輛，優於分析師的預期，且再創新高紀錄，歸功於電動車買氣加速上升，抵銷了供應鏈成本上升的負面影響。根據彭博彙編的數據，分析師預估特斯拉本季交車量將達29.6萬輛。

此外，在華府15日公布首份疑似涉及先進駕駛輔助系統（ADAS）的車禍 事故報告，以特斯拉通報的案例最多。政府的資料顯示，已收到近400起最近的車禍事故報告，都是先進駕駛輔助功能在事故發生當下或發生前被啟動，其中超過三分之二來自特斯拉。