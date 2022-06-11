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超微攻AI 年營收估增20%

編譯季晶晶／綜合報導
超微執行長蘇姿丰預期，未來三到四年每年營收可成長20%。（路透）
超微執行長蘇姿丰預期，未來三到四年每年營收可成長20%。（路透）

全球第二大微處理器廠商超微（AMD）表示，下一個目標市場為「人工智慧」（AI），並且看好前景，預期未來三到四年每年營收可望成長20%，企圖從英特爾手上搶下更多市場。

超微執行長蘇姿丰9日在分析師日活動上說，在2月完成收購賽靈思（Xilinx）、取得技術後，超微的AI發展正處於轉捩點，「對我們來說，這是單一的最高成長機會，也是未來幾年最大的成長機會」。

超微在幾年前瞄準資料中心市場後，已持續蠶食英特爾的中央處理器（CPU）市占。蘇姿丰說，超微如今在專門大規模處理數據的數據處理器（DPU）領域，擁有領先技術，更計劃成為「未來三到四年的資料中心夥伴選擇」。

蘇姿丰也公布未來三到四年的財務模型細節，預估每年營收將成長20%，自由現金流利潤超過25%，毛利率將提高到超過57%。她說，超微營收的成長速度將比更廣泛晶片的市場還快。

超微的領導階層一直強調，對便宜個人電腦的營收依賴度已大幅降低，也正在資料中心等利潤較高的領域贏得更多訂單。

Keybanc資本市場分析師指出，超微在取得賽靈思技術與獲利的挹注、且持續聚焦於資料中心，又基於雲端業務將持續成長，因而預估超微的營收成長，將持續快於整體市場。

富國銀行分析師指出，超微的發言暗示該公司看好資料中心的需求趨勢強勁，並預期明年個人電腦（PC）市場將下滑。

超微近年已受惠於熱絡的晶片需求，但在高通膨與多國央行升息的壓力下，投資人擔心電子元件市場無法維持快速成長，持續撤出晶片類股，日前英特爾的警告更加劇市場憂慮，拖累整體晶片類股下挫。

超微股價10日早盤小跌0.7%，今年來累計跌逾31%。

在這場活動前，分析師已預期超微的年營收到2025年時將增至400億美元，高於2020年的不到100億美元。超微營收暴增的部分原因，為收購賽靈思後所進帳的收入。

營收 晶片 分析師

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