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台積電傳投資100億歐元 義國設廠

編譯林奇賢／綜合報導

義大利媒體「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，台積電評估在德國等歐洲國家設廠之際，台灣代表團曾聯繫義大利政府，討論在當地興建晶圓廠事宜，投資額估為100億歐元，顯示義大利和德國是台積電最有可能建廠的地區。

先前已多次傳出台積電評估德國建廠，台積電均以「停留在非常早期評估階段」回應；對於義大利建廠，外媒引述台積電以「不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫」回應。

Pledge Times把「晚郵報」這篇5月的報導翻譯為英文指出，台積電這項投資案應該類似於日本與美國亞利桑那州的計畫，背後原因明確：分散工廠據點、縮短分銷鏈、並降低供應中斷的風險，以免新冠疫情後的狀況重演。

晚郵報認為，德國與義大利分別是歐洲第一與第二大的製造大國，是台積電在歐盟設廠的選項。義國能提供介於北部倫巴底省（Lombardy）和威內托大區（Veneto）之間的地區，供台積電建廠，當地的半導體需求很高，也有許多大學中心，有助供應台積電人才，且人力成本比德國低。當地的晶片產業競爭也較不激烈。

這項投資案的規模應該相當於100億歐元，能直接創造3000個工作。

台積電還沒確定要在義大利設廠，與歐洲國家的協商也還沒針對許多關鍵細節未達成共識。

台積電希望當地政府的出資金額占比要夠高，因此德國和義大利可能須出資50億歐元，才能夠說服台積電赴當地設廠，但這可能和歐盟聲稱會補貼「最先進」晶片製程的規範相衝突；台積電可能希望在當地製造10至20奈米製程晶片，並非更先進的2至5奈米製程。

台積電 義大利 德國

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