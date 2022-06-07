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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

美歐IPO退燒 籌資掉9成

編譯洪啟原／綜合報導
俄烏戰爭、通膨上揚及利率升高等因素，迫使美歐企業暫時擱置上市計畫。圖為紐約證券交易所外。（Getty Images）
俄烏戰爭、通膨上揚及利率升高等因素，迫使美歐企業暫時擱置上市計畫。圖為紐約證券交易所外。（Getty Images）

美歐企業今年來首度公開發行股票（IPO）的籌資額銳減九成，俄烏戰爭、通膨上揚及利率升高等等一連串不利因素，迫使企業暫時擱置上市計畫。

根據Dealogic的數據，在今年頭五個月，僅157家美歐企業辦理IPO，共籌資179億美元；相較下，去年同期有628家美歐企業辦理上市，總籌資額達1920億美元，比去年銳減1700多億美元。

以全球來看，今年頭五個月的IPO籌資額年減71%，從2830億美元驟降至810億美元，IPO件數也從1237件降至596件。數據顯示，第1季IPO籌資額銳減主要受俄烏戰爭拖累，而這個勢頭沒有減緩跡象，本季籌資額預料也比去年同期銳減。

去年前三季，是企業IPO歷來最熱絡的時候，當時各家企業爭相辦理上市。

但市場波動、俄烏戰爭及全球可能陷入衰退等因素，導致今年來辦理IPO的企業家數銳減。

法律事務所Jenner & Block合夥人葛萊斯說：「許多企業非常渴望上市籌資，但是同時出現一連串重大利空，深深打擊他們。」這家公司為企業IPO提供顧問服務。

他也說：「一旦事情穩定下來，我們將看到這類活動回升，即使比不上去年的盛況。企業還沒棄船，仍在觀望。」

葛萊斯指出，美國市場尤其受到特殊目的收購公司（SPAC）上市後表現不佳所拖累。這類公司專門掛牌上市以吸引資金，隨後尋找下一個收購目標。

交易商表示，有幾項大型IPO正在籌備中，預計年底完成。

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