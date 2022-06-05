紐約油價漲逾120美元至3個月高點 沙國漲亞洲原油售價

國際油價延續上周漲勢，6日亞洲早盤漲至近三個月來高點，稍早沙烏地阿拉伯調高亞洲原油售價，調幅高於預期，顯示沙國對需求展望充滿信心。路透

國際油價 延續上周漲勢，6日亞洲早盤漲至近三個月來高點，沙烏地阿拉伯 5日調高亞洲原油售價，調幅高於預期，顯示沙國對需求展望充滿信心。

在新加坡交易的紐約油價早盤漲近2%，逼近每桶121美元，寫下5月9日來盤中最高價位，隨後漲幅收斂至1.4%，報120.48美元。在洲際交易所（ICE）交易的布蘭特油價早盤漲1.5%，每桶報121.49美元。

沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Aramco）將7月出貨至亞洲的阿拉伯輕原油（Arab Light crude）售價調高每桶2.1美元，每桶價格比指標性的杜拜/阿曼原油價格高出6.5美元。市場原估每桶調漲1.5美元。

Aramco也調高銷往歐洲西北部和地中海地區所有等級原油的售價，對美國客戶的售價則連續第二個月維持不變。

國際油價今年來大漲逾六成，此時原油需求反彈，反映經濟正擺脫疫情和俄烏戰爭等干擾因素。俄烏交戰已助長通膨上揚、帶動從食物到燃料的成本升高，並引發各國央行積極緊縮貨幣政策以抑制通膨。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日決議7、8月每日增產64.8萬桶原油，相當每月原油供應量增加約50%。不過，許多分析師表示OPEC+可能無法達到增產目標，因為就算排除俄羅斯，許多成員國仍面臨增產難題。沙國和阿聯（UAE）是少數還有大量閒置產能的OPEC+國家。