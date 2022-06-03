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反彈後必走低 股指本周盡墨

通膨和供應鏈干擾無礙銷售 Lululemon上修全年財測

編譯季晶晶／綜合外電
Lululemon周四公布優於市場預期的第1季財報，並上修全年財測。路透
Lululemon周四公布優於市場預期的第1季財報，並上修全年財測。路透

運動服飾零售商Lululemon周四公布上季銷售優於華爾街預期，同時上修全年營收和獲利預測，因為儘管有經濟逆風，美國富裕顧客對該公司高價瑜伽服飾和運動短褲的需求仍然強勁。Lululemon的股價在盤後交易勁揚逾3%。

雖然Lululemon最近調漲部分產品的售價，以彌補全球供應鏈干擾造成的航運費用和產製成本上揚，但它的客群，大體未受到高通膨的影響，在門市仍然很肯花錢，有助該公司維持疫情期引發的運動休閒服飾銷售榮景。

Lululemon如今預估2022年全年營收在76.1億到77.1億美元間，高於原先預估的74.9億到76.2億美元間。根據路孚特（Refinitiv）數據，分析師估75.4億美元。經調整的每股盈餘是9.35到9.5美元，高於原先預估的9.15到9.35美元。分析師估每股9.28美元。

至於第1季的表現，Lululemon的營收自去年同期的12.3億美元成長逾30%到16.1億美元，優於市場預期的15.3億美元，淨利1.9億美元或每股1.48美元，優於市場預期的1.43美元。相較下，去年同期淨利僅1.45億美元或每股1.11美元。

該公司同店銷售較一年前成長28%。根據StreetAccount，分析師預估20.4%。

女性服飾的銷售較2019年的水準增加24%，男性服飾則增加30%。

Lululemon股價在盤後交易勁揚3%，該股今年來下跌23%。

營收 分析師 股價

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