航空業迎疫後人潮 大徵才

全球航空業紛紛加快招兵買馬腳步，因應搭機旅遊人潮回流。（美聯社）

隨著世界各國紛紛鬆綁邊境管制和入境隔離檢疫規定，全球航空業面臨新的挑戰：儘速招兵買馬，因應搭機旅遊人潮回流。

彭博資訊報導，新冠肺炎疫情 重創全球航空公司，從業人員飽受裁員、減薪之苦，許多人如今已轉換跑道，造成人力短缺。如何補足人力因應景氣復甦，遂成航空業當務之急。

例如28日閉幕的新加坡 就業博覽會，招聘對象就瞄準畢業生、想轉職的專業人員，以及疫情期間辭職的航空從業人員。新加坡樟宜機場 提供超過6,600個工作機會。樟宜機場旅客流量如今已回升到接近疫前水準的五成，比3月中旬的不到兩成明顯回流。

雪梨機場因人手不足，常見旅客大排長龍，航班也受影響。倫敦希斯洛機場地勤缺人，甚至影響到英國航空母公司國際航空集團（IAG）的獲利表現。

星展銀行分析師岑傑森（音譯）說：「是否要重新回到這麼受制於景氣循環的行業，可能令人三思。」

知情人士透露，國泰航空已寄發電子郵件，向數千名離職機組人員徵詢重返公司的意願，但在香港旅遊管制下，喚回員工的任務艱鉅。去年底，國泰航空員工總數已經比2019年的高峰下滑了37%。

在更早重啟經濟的美國，西南航空和美國航空（AA）去年取消數千個航班，機組人員人手不足是一大因素。

苦等至今才有機會搭機出遊的旅客，卻因為受航空業人力短缺影響，而大為掃興。根據SITA Baggage IT Insights的資料，2021年航空公司行李處理失誤件數，比2020年增加24%。在印度，一項彭博資訊委託的意見調查顯示，79%的乘客抱怨，航空公司人員的服務和行為比疫前差多了。