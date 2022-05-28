微軟催生Xbox串流 槓蘋果TV

微軟正在開發平價的Xbox串流裝置，希望將Xbox體驗帶給更多民眾。 （歐新社）

微軟 證實正在開發平價的Xbox串流裝置， 以將Xbox體驗帶給更多民眾，並和蘋果 的Apple TV競爭。但另一方面，在經濟環境充滿不確定性之際，微軟也將放慢Windows等軟體部門的招募速度，加入近來科技大廠對增聘員工轉趨謹慎的行列。

科技網站9to5Mac報導，微軟證實正在開發代號為「Keystone」的新Xbox裝置，但這不是一台純遊戲機，而是一台純串流（包括遊戲串流）裝置。微軟發言人表示，這台裝置將能連接到任何電視或顯示器，因此用戶能透過串流玩遊戲，而不需擁有主機。

其他細節目前仍不明，但微軟發言人透露，遊戲部門正致力於透過一台「低成本」的新硬體，讓民眾能更容易獲得Xbox體驗。微軟目前最平價的遊戲機為299美元的Xbox Series S，因此可以推測這台新串流裝置將會更便宜。

若這台裝置的定價為199美元以下，將成為Apple TV的直接競爭者。

微軟並未透露這台新裝置何時上市，但是科技網站Windows Central指出，這台裝置已經開發數年，應該還需要一、兩個月才會正式推出。

在此同時，微軟表示，將放緩開發Windows、Office及Teams等產品的軟體部門招募速度，但已承諾會提供員工更好的待遇。