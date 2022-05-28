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好市多年營收 拚2000億美元

編譯王巧文／綜合報導
好市多上季營收優於市場預期，可望達成全年營收2,000億美元的里程碑。（美聯社）
好市多上季營收優於市場預期，可望達成全年營收2,000億美元的里程碑。（美聯社）

好市多（Costco）上季營收優於市場預期，可望達成全年營收2,000億美元的里程碑，歸功於消費者對生鮮食品、家居家具的需求強勁，以及通膨高漲推升油價。儘管好市多上季同店銷售成長低於分析師預期，拖累股價27日早盤下挫1.7%，但投資機構仍看好這家零售商的前景。

好市多26日表示，止於5月8日的年度第3季（上季）營收比去年同期成長16.2%至526億美元，也優於分析師預期的515.6億美元，不計特定項目的每股盈餘為3.17美元，都高於預期。

不過，好市多上季同店銷售額年增10.8％，稍遜於市場預期的11.8％，且毛利率下滑將近1個百分點。好市多毛利率下降，與其他零售業者的獲利預警相呼應。近來，沃爾瑪、目標百貨及Bestbuy等公司均警告，通膨率升至數十年來的高點，正在侵蝕獲利。

不過，好市多的人均消費額遠高於沃爾瑪、目標百貨，且好市多維持汽油銷售價格低於全國平均油價幾美分，成功吸引更多消費者加入會員，並提振營收。好市多上季會員費用營收增至9.84億美元，高於一年前的9.01億美元。

好市多今年度頭九個月（去年8月底到今年5月初）的總營收已達1,519.7億美元。

分析師預測，這家零售巨擘全年營收將達到2,233.8億美元，首度突破2,000億美元大關。

好市多去年度營收為1,959.3億美元。

分析師並指出，上季財報顯示，好市多的成本管控能力傑出，從獲利數據可看出通膨的衝擊微乎其微，展現該公司的高超經營本事，看好好市多將能安度高通膨環境。

與此同時，好市多已深受亞裔美籍消費者青睞。CNBC報導，市調機構Numerator的數據顯示，亞裔是美國人口成長最快的族群，且在好市多顧客中的占比特別高。

亞裔占美國人口約7％，但卻占Costco購物者的11.9％，歸功於這家大型零售商販售臘腸、蠔油等亞洲特產，及亞裔更傾向大量購買及尋找更划算的產品。

隨著零售業跟隨美國社會多元化發展，好市多在亞裔消費者中的主導地位，對其長期成長軌跡來說是個好兆頭。亞裔美國人的人口和購買力快速成長，使得該族群成為零售商的強大消費群。NielsenIQ的數據則顯示，尚未開發的亞裔消費者銷售潛力高達130億元。

好市多 營收 亞裔

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