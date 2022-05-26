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香奈兒漲價 去年獲利大增2倍

編譯湯淑君／綜合報導
精品名牌香奈兒（Chanel）藉由調漲價格，去年獲利超越疫前水準。（路透）
精品名牌香奈兒（Chanel）藉由調漲價格，去年獲利超越疫前水準。（路透）

精品名牌香奈兒（Chanel）藉調漲價格，不僅去年獲利超越疫前水準，還準備乘勝追擊，今年打算投資10億美元衝刺未來成長。

以斜紋軟呢外套和5號香水聞名於世的香奈兒24日公布，2021全年營業利益達54.6億美元，幾乎是2020年的三倍，而且還比2019年躍增約58%。2021營收年增54.7%至156.4億美元；若以恆定貨幣計算，也比2019年成長23%。

財務長布朗迪奧受訪時表示，香奈兒2022年打算增聘逾3500人，橫跨旗下零售、製造和創意部門。布朗迪奧說：「我們有把握，會繼續交出紮實的年度成績單，展現穩健的成長。」但他坦承，通膨勁揚和全球經濟展望籠罩陰影，帶來「逆風和不確定性」。

香奈兒去年積極調漲價格，需求最旺的產品大都漲價，包括口蓋包。當時分析師表示，香奈兒看準調漲售價只會讓品牌魅力有增而無減。

布朗迪奧24日證實，漲價無損於顧客對香奈兒產品的需求。他指出，歐元對美元貶值，加上原料成本上漲，是調漲價格的主因。他說，香奈兒通常一年調漲兩次價格，分別在1月和7月前後，今年也計劃再次調整。

調漲價格讓香奈兒去年各產品類別營收全面「創新高紀錄」，包括服飾、化妝品與護膚產品，以及精品手表和珠寶首飾。

過去兩年半來，全球精品業面臨市況轉變，必須靈活調適。礙於新冠肺炎疫情導致政府實施嚴格旅遊限制，中國大陸買家無法出國採購，歐洲業者明顯感受衝擊。歐洲市場也是香奈兒2021年營收唯一低於2019年水準的地區。相形之下，亞太和美洲地區成長幅度都超過45%。

布朗迪奧說，目前香奈兒在中國的員工約有三分之一受封控防疫影響，約三分之一的服飾、手表和珠寶以及美妝店暫時關門歇業。上海倉庫「剛剛」重啟，運能仍有限。但他相信，一旦解封重啟，大陸消費者的買氣可望迅速復原。

營收 疫情 投資

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