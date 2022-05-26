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美新屋銷量 探兩年低點

編譯湯淑君／綜合外電
美國升息讓房貸利率衝高，也衝擊房屋銷售表現；圖為舊金山灣區一處待售房產。（Getty Images）
美國升息讓房貸利率衝高，也衝擊房屋銷售表現；圖為舊金山灣區一處待售房產。（Getty Images）

美國4月新屋銷售降到兩年來最低，且降幅為九年來最大，是利率攀升削弱購屋買氣的最新例證。

美國商務部25日公布，4月新屋銷售連續第四個月下滑，經季節因素調整並折合年率為59.1萬戶，是2020年4月以來最低。與3月相比大減16.6%，則寫下2013年迄今最大單月降幅紀錄。華爾街日報訪調經濟學家原估降幅為1.7%。

房貸利率上揚已升高購屋成本。根據房貸機構房地美（Freddie Mac）的數據，美國30年期固定房貸利率上周平均為5.25%，比年初時的3.1%大幅攀升。

新屋銷售占美國所有房屋銷售的比率超過10%，在合約簽署時就計入，有別於成屋銷售要到合約完成時才算數，因此新屋銷售被視為顯示房市景氣走向的領先指標。

John Burns不動產顧問公司執行長柏恩斯說：「我十分確定，這情況（新屋銷售數字下滑）會持續下去。」

新屋銷售數據通常波動甚大，日後傾向修正。但之前出爐的其他數據也顯示美國房市景氣正在降溫，反映房價高漲、庫存有限和房貸利率升高的影響。

在房貸利率攀升開始抑制購屋需求的同時，房價依然高聳入雲，因為房屋仍供不應求。

此刻，美國待售屋數量異常的低，迫使購屋者競相提高價碼。

利率 房價 華爾街

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