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美SEC擬出手規範ESG基金

編譯任中原／綜合報導
美國證管會準備抑制「環境社會與治理（ESG）」投資產品的範圍。（路透）
美國證管會準備抑制「環境社會與治理（ESG）」投資產品的範圍。（路透）

美國證管會（SEC）準備抑制「環境社會與治理（ESG）」投資產品的範圍，為目前近3兆美元的永續型基金設定標準；要求各種掛名ESG、「永續」或「低碳」的基金，須說明基金如何銷售、投資，以及基金在上市公司的股東會上將如何投票等等。

倫敦金融時報（FT）報導，SEC研擬的法規草案中，將建立一套「命名規則」，要求基金必須將80%以上的資金投入基金所提示的公司，持有現金及公債比重不得高於20%。

截至今年第1季末為止，全球永續型基金資產總額達2.77兆美元，比2019年底時的1兆美元快速擴張。

廣泛性ESG基金的投資範圍涵蓋環境與氣候概念，以及拒絕違背社會公益理念的標的，例如菸草及槍枝相關產業。

SEC已經暗示將採取較強硬的立場。SEC於23日宣布以150萬美元，與紐約美隆銀行投顧部門對ESG基金陳述失當及資訊不足的作法達成庭外和解，這是SEC首度因為基金ESG的陳述問題揮刀。

SEC四位委員預定25日對法規草案進行表決，之後將對外公布，由各界人士提供意見。耶魯大學法學教授馬西表示，基金「洗綠」是一大問題，SEC做得沒錯；加上草案中規定的「生態友善」定義，將對ESG共同基金造成重大影響。

從2019年初以來，美國有65支基金被重新包裝為ESG基金。一些吸金不易的基金更改名稱，趕搭ESG風潮，並對客戶推薦，但許多客戶根本不清楚細節。

賓州法學院證券法教授費區則警告，對於還在演進中的ESG領域訂出「重手法規」，「可能對此一領域的市場創新造成寒冬效應」；由於目前市場對ESG基金的涵蓋範圍尚缺乏共識，因此基金的揭示成本將非常「昂貴」。

SEC並緊跟歐洲主管機關的步調。歐洲議會預訂於今年7月通過永續性金融分類學，建立一套生態友善經濟活動表列。

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