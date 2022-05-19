我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

葉倫：歐美應減少依賴中國

編譯湯淑君／綜合報導

美國財政部長葉倫表示，西方民主國家容易受制於別國挾市場勢力作地緣政治要脅，她呼籲歐洲在制裁俄羅斯侵略烏克蘭方面與美國採取一致立場後，對中國也應站在同一陣線，歐美應設法終止對中國稀土礦物等商品的依賴，且應調整貿易重心，從潛在敵手轉向盟友。

葉倫17日在布魯塞爾經濟論壇上致詞時表示，俄烏戰爭暴露出歐洲經濟對俄羅斯石油與天然氣的依賴，但各國在關鍵大宗商品的取得上都不應受制於人。葉倫之前就曾呼籲盟國調整供應鏈，轉向政治夥伴採購，以防範未來發生經濟衝突。

她說：「我們變得太受制於人，受制於某些國家運用在原物料、科技或產品的市場地位，作為地緣政治籌碼，或為自己的利益在市場興風作浪。」她特別指出中國是稀土礦物的生產大國，並想方設法成為半導體製造強國。

葉倫表示，因應俄烏戰爭使歐美關係更緊密，雙方應進一步密切合作，研商如何向中國施壓，促其改變經濟行為。

葉倫說：「我們有共同利益，應鼓勵中國避免採取陷我們全體於劣勢的經濟行為。這些行為影響到貿易和投資、（經濟）發展和氣候政策，乃至於對債負難以為繼之國提供債務減免的做法。」

她表示，歐美有強大理由「協力、而非片面追尋共同的目標」，而「中國若無法對我們挑撥離間，就比較可能有善意回應」。

中央社引述環球網報導，中國外交部發言人汪文斌在記者會上表示，美方有些人「沉迷於威脅逼迫盟友，搞遏華小圈子，此舉沒有出路」。

他並敦促美方致力於中美互信合作和世界和平發展。

葉倫 俄羅斯 稀土

上一則

三星晶圓代工 挖台積客戶高通

下一則

盛轉衰 亞洲SPAC急速降溫

延伸閱讀

降中國關稅抗通膨？葉倫、戴琪不同調 待拜登決定

降中國關稅抗通膨？葉倫、戴琪不同調 待拜登決定
葉倫籲西方停止依賴中俄 點名這2樣大宗商品

葉倫籲西方停止依賴中俄 點名這2樣大宗商品

降低中國貨關稅？ 拜登兩大女將葉倫和戴琪傳立場分歧

降低中國貨關稅？ 拜登兩大女將葉倫和戴琪傳立場分歧
財長葉倫：限制女性墮胎權將對經濟造成「破壞性影響」

財長葉倫：限制女性墮胎權將對經濟造成「破壞性影響」

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝