葉倫：歐美應減少依賴中國

美國財政部長葉倫 表示，西方民主國家容易受制於別國挾市場勢力作地緣政治要脅，她呼籲歐洲在制裁俄羅斯 侵略烏克蘭方面與美國採取一致立場後，對中國也應站在同一陣線，歐美應設法終止對中國稀土 礦物等商品的依賴，且應調整貿易重心，從潛在敵手轉向盟友。

葉倫17日在布魯塞爾經濟論壇上致詞時表示，俄烏戰爭暴露出歐洲經濟對俄羅斯石油與天然氣的依賴，但各國在關鍵大宗商品的取得上都不應受制於人。葉倫之前就曾呼籲盟國調整供應鏈，轉向政治夥伴採購，以防範未來發生經濟衝突。

她說：「我們變得太受制於人，受制於某些國家運用在原物料、科技或產品的市場地位，作為地緣政治籌碼，或為自己的利益在市場興風作浪。」她特別指出中國是稀土礦物的生產大國，並想方設法成為半導體製造強國。

葉倫表示，因應俄烏戰爭使歐美關係更緊密，雙方應進一步密切合作，研商如何向中國施壓，促其改變經濟行為。

葉倫說：「我們有共同利益，應鼓勵中國避免採取陷我們全體於劣勢的經濟行為。這些行為影響到貿易和投資、（經濟）發展和氣候政策，乃至於對債負難以為繼之國提供債務減免的做法。」

她表示，歐美有強大理由「協力、而非片面追尋共同的目標」，而「中國若無法對我們挑撥離間，就比較可能有善意回應」。

中央社引述環球網報導，中國外交部發言人汪文斌在記者會上表示，美方有些人「沉迷於威脅逼迫盟友，搞遏華小圈子，此舉沒有出路」。

他並敦促美方致力於中美互信合作和世界和平發展。