投資人現金水位 21年新高

美國聯儲會前主席柏南克（右）批評現任主席鮑爾（左）面對通膨反應太慢。另一位前主席葉倫（中）則避免指摘繼任者。(路透)

美國銀行（BofA）對基金經理人的最新調查顯示，隨著全球對經濟前景成長的樂觀情緒降至歷史新低，加上停滯性通膨的疑慮加劇，促使投資 人紛紛囤積現金，手中持有的現金已創下21年來新高。

這項調查指出，投資人的現金水位已達到2001年9月以來最高，而「停滯性通膨」（高通膨以及成長走緩 )的憂懼，則攀抵2008年8月以來最高，顯示投資人將央行 的鷹派立場視為最大尾部風險，其次才是全球經濟衰退。

美銀這項調查在5月的第二周進行，共計訪調了288名基金經理人，他們管理的總資產規模高達8,720億美元。

由於各國央行收緊貨幣政策，以抑制頑固且居高不下的通膨，全球股市正出現自全球金融危機以來最長的周線跌勢。儘管在股價變得更具吸引力情況下，美股這兩天從上周五（13日）回升，但包括摩根史坦利的威爾遜（Michael Wilson）在內的策略師均警告，美股還會繼續下跌。

紐約三大指數 17日早盤同步走高，道瓊指數漲逾300點或1%，那斯達克綜合指數漲幅更超過2%。

美銀的首席策略師哈奈特（Michael Hartnett）也示警，投資人認為股市很容易馬上出現一波熊市反彈，但目前還沒到達谷底。

調查並顯示，除了經濟衰退之外，投資人也對通膨和俄烏戰爭感到憂慮。目前投資人看空前景的程度，已足以觸發美銀的買入訊號，這是偵測進場時機點的逆向指標。

這項調查還顯示，投資人對科技股的看跌程度是自2006年8月以來最大。利率走揚引起投資人對企業未來獲利成長的擔憂，泡沫科技股在這波跌勢中受到嚴厲的懲罰 。

調查並指出，整體而言，投資人傾向於緊抱現金並且看多大宗商品、醫療保健和消費必需品，但非常看空科技業、股市、歐洲及新興市場。