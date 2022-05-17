中太陽能洗產地 美抓到了

彭博資訊報導，美國商務部 針對中國太陽能廠疑似透過東南亞 製造「洗產地」正式出招，點名調查八家業者，全球前三大太陽能廠隆基綠能 、天合光能、晶科能源等陸企赫然入列。由於遭點名調查的業者產能與輸美規模龐大，一旦證實有洗產地問題，將導致供給瞬間出現龐大缺口。

美國商務部去年第3季開始調查中企透過在東南亞生產，以規避進口美國遭課高關稅的太陽能模組後，今年以來動作頻頻，日前先在海關扣押來自東南亞的模組，現更直接公開點名將調查涉案企業。

彭博資訊報導，美國商務部點名調查的八家太陽能業者中，以隆基綠能、天合光能、晶科能源為首的陸企，分別是為全球太陽能模組廠出貨量前三大。其中，隆基綠能去年度出貨量約38.52GW（10億瓦），產能位居全球第一，天合光能出貨24.8GW，晶科能源出貨22.23GW，三巨頭合計出貨85.55GW，約為美國一整年太陽能安裝量24GW的3.5倍。其餘遭美國商務部調查的企業，則有阿特斯陽光電力集團（Canadian Solar）、南韓韓華Q Cells、陸企比亞迪、柬埔寨廠New East Solar，以及越南Boviet Solar Technology等業者。

相關消息傳出後，昨日中企太陽能三巨頭的股價也應聲重挫，晶科能源大跌5.3%、天合光能下跌4.1%，隆基綠能跌幅也達2.5%，顯示美國商務部嚴查的動作正牽動市場敏感神經。

美國商務部正要求上述業者必須在5月27日前呈交資訊，包括股權結構和製造過程的材料來源，預計8月29日公布有關規避太陽能進口關稅的初步調查結果，最終判定的期限則延至2023年4月。

針對美方再度出重拳制裁陸企，台灣太陽能廠元晶認為，這對台廠是不可多得的機會，該公司正密切與美國客戶洽商，現階段許多台廠都在鴨子划水，期盼能找到機會切入更多美國客戶，藉此重返國際市場。