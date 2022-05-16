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糧食保護主義 印度禁小麥出口

編譯林奇賢／綜合報導
印度禁止小麥出口，恐造成國際市場慌亂。（路透）
印度禁止小麥出口，恐造成國際市場慌亂。（路透）

在俄烏戰爭限制小麥供給之際，印度本是各國指望能緩解這場危機的救星，不料這個全球第二大小麥生產國13日突然宣布，即刻起禁止小麥出口，理由是該國的糧食安全正受到威脅。交易員則預測，周一國際市場開市時勢必又是一陣慌亂。

印度商工部對外貿易局13日於政府公報的通告上說，即刻起禁止所有小麥出口。不過，若已簽發不可撤銷的信用狀，或是那些需要小麥來滿足糧食安全需求的國家，仍能取得出口許可。

這項決定顯然是為了控制印度國內飆漲的小麥價格，凸顯當局對高通膨的疑慮。事實上，印度國內小麥價格已漲到紀錄高點，在部分現貨市場更是高達每噸2.5萬盧比（322.71美元）；相形下，印度政府的最低保證收購價格為每噸2萬150盧比。

印度禁止小麥出口，加劇了俄烏戰爭爆發以來的糧食保護主義。在農作物價格飆漲下，各國政府紛紛尋求確保本地糧食供給，例如印尼政府已暫停出口棕櫚油、塞爾維亞和哈薩克都對穀物出口實施配額管制。

芝加哥小麥期貨周線已連二漲，並觸及2008年來最高水準。瑞士穀物交易商史提爾表示，印度的最新政策十足是顆震撼彈，周一開市時勢必引發恐慌。

在俄烏戰爭引發黑海地區小麥出口受阻後，印度曾試圖補上供給缺口，將今年度（4月1日起）小麥出口量訂為空前的1,000萬噸。但這個目標在近幾周卻面臨愈來愈大的挑戰。在嚴酷的熱浪侵襲下，印度今年3月氣溫創史上最熱。

根據彭博資訊調查，在這段期間，數百畝的小麥作物被摧毀，導致部分地區的產量最多可能減少50%。

除了天氣影響收成的問題外，印度大量的小麥庫存（作為因應飢荒的緩衝）也已吃緊，原因是印度當局在新冠疫情期間免費發放穀物給約8億人。

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