美企貪婪高管高薪 挪威石油基金抵制

挪威石油基金執行長Nicolai Tangen。（ 路透）

全球最大主權財富基金，挪威石油 基金今年以來陸續投票 反對蘋果（Apple）、IBM和奇異 （GE）的高階主管薪酬方案，批評「企業貪婪」，給表現平庸的高管過多薪酬，矢言對嚴重違反原則的公司採取行動。

規模1.2兆美元的挪威石油基金執行長Nicolai Tangen在金融時報的訪談中表示，他們特別留意不合理的高額薪酬方案或是欠缺透明度、長期無效率的薪酬案。

Tangen說：「我們現在處於通膨環境，看到許多公司表現普普通通，薪酬卻大把給付。企業貪婪達到無以復加的地步。股東負擔的成本因而非常高。」

金融時報說，挪威石油基金規模龐大，相當於擁有全球所有上市公司1.5%的股權，本周又在英特爾的年度股東大會上投票反對高階主管薪酬案，3月也不贊成蘋果的薪酬案。

這檔基金今年也反對IBM的主管薪酬，認為工作表現令人失望，但薪酬一直都那麼高。奇異的薪酬案則被挪威石油基金認為太複雜，透明度不足。哈雷機車（Harley-Davidson）也被指營運沒有比較好，給的薪酬比競爭者多。挪威石油基金治理與法遵長Carine Smith Ihenacho說，他們鎖定美國企業，因為美企給的薪酬很高，但歐洲和其他地區的公司也會審視。

根據數據供應商ISS Corporate Solutions的資料，標普500成分股去年執行長薪酬中位數，由2020年的1320萬美元，跳增到1440萬美元的新高紀錄。