我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

美企貪婪高管高薪 挪威石油基金抵制

編譯黃淑玲／綜合報導
挪威石油基金執行長Nicolai Tangen。（ 路透）
挪威石油基金執行長Nicolai Tangen。（ 路透）

全球最大主權財富基金，挪威石油基金今年以來陸續投票反對蘋果（Apple）、IBM和奇異（GE）的高階主管薪酬方案，批評「企業貪婪」，給表現平庸的高管過多薪酬，矢言對嚴重違反原則的公司採取行動。

規模1.2兆美元的挪威石油基金執行長Nicolai Tangen在金融時報的訪談中表示，他們特別留意不合理的高額薪酬方案或是欠缺透明度、長期無效率的薪酬案。

Tangen說：「我們現在處於通膨環境，看到許多公司表現普普通通，薪酬卻大把給付。企業貪婪達到無以復加的地步。股東負擔的成本因而非常高。」

金融時報說，挪威石油基金規模龐大，相當於擁有全球所有上市公司1.5%的股權，本周又在英特爾的年度股東大會上投票反對高階主管薪酬案，3月也不贊成蘋果的薪酬案。

這檔基金今年也反對IBM的主管薪酬，認為工作表現令人失望，但薪酬一直都那麼高。奇異的薪酬案則被挪威石油基金認為太複雜，透明度不足。哈雷機車（Harley-Davidson）也被指營運沒有比較好，給的薪酬比競爭者多。挪威石油基金治理與法遵長Carine Smith Ihenacho說，他們鎖定美國企業，因為美企給的薪酬很高，但歐洲和其他地區的公司也會審視。

根據數據供應商ISS Corporate Solutions的資料，標普500成分股去年執行長薪酬中位數，由2020年的1320萬美元，跳增到1440萬美元的新高紀錄。

石油 奇異 投票

上一則

香港疫情回穩 國泰航空要重新招募3千名空服地勤

下一則

鮑爾：6、7月將各升息2碼

延伸閱讀

芝城油價節節高 每加侖衝破5元

芝城油價節節高 每加侖衝破5元
義組團抑制油價 分析師不看好

義組團抑制油價 分析師不看好
G7領導人草案曝光 將承諾禁止進口俄羅斯石油

G7領導人草案曝光 將承諾禁止進口俄羅斯石油
英媒：中煉油廠搶便宜 買俄石油恐遭制裁 疑北京政府背後操作

英媒：中煉油廠搶便宜 買俄石油恐遭制裁 疑北京政府背後操作

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國