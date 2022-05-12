我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

歐洲央行：下季啟動升息

編譯湯淑君、陳律安／綜合報導

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（右圖，路透）11日表示，ECB可能在今年第3季初結束購債計畫，緊接著在「數周」後啟動十餘年來首次升息。這番話呼應多位決策官員最近的說法，亦即最快7月就會提高利率。歐元匯率應聲上漲。

市場普遍預期，ECB將會在7月20-21日的貨幣政策會議上提高利率，以抑制歐元區居高不下的通膨。價格暴漲現象已從能源蔓延到其他物品，導致歐元區上月通膨率衝上7.5%，連剔除食物與能源價格的核心通膨率，也升破2%的通膨目標，促使愈來愈多決策官員支持7月提高利率。

其他主要央行已開始收緊貨幣政策，但ECB仍透過收購債券挹注資金至金融體系。

不過，拉加德11日在一場會議上說：「我的預期是，第3季初應會結束。首次提高利率，透過ECB利率前瞻指引告知，將在結束淨資產收購後一段時間進行，期間可能只有數周。」她並主張，初次升息後，貨幣政策正常化腳步應該「循序漸進」。

ECB管理委員會委員瓦塞爾也在同一場合說：「起初只是一次性的衝擊，如今卻演變成更普遍的現象。情況改變，政策反應也必須跟著調整。」同日稍早，ECB執行理事會成員艾德森說，ECB可能考慮7月升息。德國央行總裁納格爾等官員也支持這麼做。

目前ECB銀行存款利率為負0.5%，但愛沙尼亞央行總裁穆勒預期，年底可能升到0%以上，那將是2014年來首次轉正。

儘管俄烏戰爭加深歐洲面臨停滯性通膨的疑慮，貨幣市場預期ECB將在7月和9月分別升息0.25個百分點，年底前再升一次。

交易員押注大約兩年後，ECB存款利率將觸及1.5%的頂峰。

品浩（PIMCO）基金經理人簡思筑說，ECB官員「鷹派」語調超出預期，7月升息似已成定局，比之前預料秋季升息的時點更早。

利率 升息 央行

上一則

蘋果今年跌20%丟了全球市值龍頭寶座 遭Aramco超車

下一則

全球再生能源 IEA估成長放緩

延伸閱讀

東協領袖訪華府 拜登「太忙」沒安排會談 被批怠慢

東協領袖訪華府 拜登「太忙」沒安排會談 被批怠慢
俄烏戰爭衝擊能源 MidCat天然氣管有望敗部復活

俄烏戰爭衝擊能源 MidCat天然氣管有望敗部復活
俄烏戰爭 烏克蘭也不能免責

俄烏戰爭 烏克蘭也不能免責
馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼