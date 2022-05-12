歐洲央行：下季啟動升息

歐洲央行 （ECB）總裁拉加德（右圖，路透）11日表示，ECB可能在今年第3季初結束購債計畫，緊接著在「數周」後啟動十餘年來首次升息 。這番話呼應多位決策官員最近的說法，亦即最快7月就會提高利率 。歐元匯率應聲上漲。

市場普遍預期，ECB將會在7月20-21日的貨幣政策會議上提高利率，以抑制歐元區居高不下的通膨。價格暴漲現象已從能源蔓延到其他物品，導致歐元區上月通膨率衝上7.5%，連剔除食物與能源價格的核心通膨率，也升破2%的通膨目標，促使愈來愈多決策官員支持7月提高利率。

其他主要央行已開始收緊貨幣政策，但ECB仍透過收購債券挹注資金至金融體系。

不過，拉加德11日在一場會議上說：「我的預期是，第3季初應會結束。首次提高利率，透過ECB利率前瞻指引告知，將在結束淨資產收購後一段時間進行，期間可能只有數周。」她並主張，初次升息後，貨幣政策正常化腳步應該「循序漸進」。

ECB管理委員會委員瓦塞爾也在同一場合說：「起初只是一次性的衝擊，如今卻演變成更普遍的現象。情況改變，政策反應也必須跟著調整。」同日稍早，ECB執行理事會成員艾德森說，ECB可能考慮7月升息。德國央行總裁納格爾等官員也支持這麼做。

目前ECB銀行存款利率為負0.5%，但愛沙尼亞央行總裁穆勒預期，年底可能升到0%以上，那將是2014年來首次轉正。

儘管俄烏戰爭加深歐洲面臨停滯性通膨的疑慮，貨幣市場預期ECB將在7月和9月分別升息0.25個百分點，年底前再升一次。

交易員押注大約兩年後，ECB存款利率將觸及1.5%的頂峰。

品浩（PIMCO）基金經理人簡思筑說，ECB官員「鷹派」語調超出預期，7月升息似已成定局，比之前預料秋季升息的時點更早。