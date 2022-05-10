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BNT上季營收獲利 成長逾兩倍

編譯陳律安／綜合報導
德國生技公司BioNTech上季營收和獲利成長逾兩倍。（路透）
德國生技公司BioNTech上季營收和獲利成長逾兩倍。（路透）

德國生技公司BioNTech（BNT）上季營收和獲利成長逾兩倍，主要是因為與輝瑞藥廠（Pfizer）聯手開發的新冠疫苗需求旺盛，但全年疫苗銷售可能下滑。

BNT 9日聲明說，第1季營收達63.7億歐元（約67.1億美元）、淨利為37億歐元、每股盈餘（EPS）14.24歐元，均是去年同期的三倍多，優於市場預期。

BNT財務長霍斯坦說，Omicron疫情去年底爆發之後，客戶的下單量增加，因此今年初的業績強勁，有望達成BNT全年的財測目標。

BNT維持全年財測不變，預估疫苗銷售介於130億-170億歐元，但不如去年的190億歐元，意味著到年底前業績將下滑。

BNT的對手莫德納生技公司（Moderna），上周公布財報時則較樂觀看待前景，預估下半年疫苗銷售優於上半年，原因是秋季施打追加劑的需求可望提高。

莫德納和輝瑞等新冠疫苗大型製造商的高層相信，有意願接種新冠疫苗者多已完成接種，因此在未來一年內，施打的新冠疫苗將多為加強針，或是孩童的第一劑疫苗。目前為孩童施打疫苗仍待各國主管機關審核。

目前BNT正研發後續類別的新冠疫苗，包括針對Omicron變異株的疫苗。此外，諾瓦瓦克斯（Novavax）、與葛蘭素史克合作的德國生技公司CureVac，都正在研發瞄準加強針市場的疫苗。

歐本海默公司分析師辛哈說，追加劑市場的競爭將相當激烈，各家疫苗廠商在定價和市占率展開競逐，即便是輝瑞、莫德納等最優秀的疫苗也將加入戰局。

疫苗 BNT 莫德納

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