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英飛凌上季財報 喜中帶憂

編譯洪啟原、簡國帆／綜合報導
受惠於需求暢旺，英飛凌上季財報優於預期，並且上修全年財測。 （路透）
受惠於需求暢旺，英飛凌上季財報優於預期，並且上修全年財測。 （路透）

受惠於需求暢旺，德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）上季營收與獲利都優於市場預期，並上修全年財測，但同時卻也預估本季利潤將低於上季，並警告環境挑戰愈來愈大，坦承持續受到供應鏈問題的影響，引發市場憂慮，拖累股價9日盤中重挫逾4%。

英飛凌9日表示，止於3月底的年度第2季營收比去年同期成長22%至33億歐元（34.8億美元），淨利暴增131%至4.69億歐元（4.947億美元），市場緊盯的整體部門獲利（segment result）為7.61億歐元，部門利潤率則為23.1%，都優於市場預期。

展望本季，英飛凌預測營收為34億歐元，部門利潤率約為21%；上季車用晶片需求依然強勁，預估本季汽車部門業績的成長幅度將是中間個位數的百分比。該公司並上調全年營收預估到約135億歐元（142億美元），部門利潤預料將超越22%，都高於之前的預估。不過，英飛凌執行長漢貝克（Jochen Hanebeck）說：「全球不確定性，特別是烏克蘭戰爭和新冠疫情的走向，都對供應鏈構成壓力；本公司正密切關注短中期市場與供應情勢，以能在必要時回應。」英飛凌預估，全球半導體供應問題將持續至年底。

英飛凌預估的本季部門利潤率也低於上季。花旗說，英飛凌未出貨訂單增加與上修營收預測，顯示近期和長期需求仍強，問題是為何英飛凌會在認為本季有營收更強、定價環境有利、還有歐元貶值等順風之際，卻預估利潤將減弱。

巴克萊則說，全球供應鏈瓶頸揮之不去，促使該銀行持續審慎看待英飛凌展望，而且經濟成長即將減緩，英飛凌這次上修財測可能是「最後的上修」。英飛凌股價9日盤中大跌4.5%。英飛凌計劃今年支出約24億歐元於廠房與和設備，以提高產能。意法半導體等業者也都在提升產能以滿足市場需求，而意法半導體和恩智浦（NXP）等晶片商也都預期晶片短缺將持續到年底。

營收 利潤 晶片

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