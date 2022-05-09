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防禦資產ETF 成避風港

編譯陳律安／綜合報導

在全球金融市場動盪下，揣揣不安的投資人正大舉把資金投入防禦資產類型的指數型基金（ETF），尋求避風港。

晨星公司（Morningstar）的數據顯示，防禦類股ETF、或與消費必需品、醫療保健、公用事業及不動產等領域相關的ETF，再加上貴金屬、美國公債和大宗商品的ETF，今年1~4月共淨流入500億美元，高於去年全年的420億美元，今年全年可望超越2020年的750億美元。

晨星被動型基金管理研究分析師傑克森表示，在動盪環境下，投資人想要安全感，希望把資金投入自己認為更有保障之處。

通膨壓力持續居高不下、地緣政治動盪和經濟可能衰退等疑慮，拖累標普500指數今年來下跌13.5%，以科技股為主的那斯達克綜合指數更跌22.4%。

消費必需品和醫療保健族群的ETF近來流入的資金金額為數一數二高。由於人們在不景氣的時候還是得採購糧食、付醫療帳單、電費、房租等費用，因此消費必需品、醫療保健、公用事業、不動產等產業被視為安全標的。

SPDR消費必需品精選ETF上月淨流入12.5億美元，金額為今年1月來最高。

同時，SPDR醫療照護精選ETF同期淨流入17億美元，是2021年7月來新高；SPDR公用事業精選ETF淨流入9.23億美元，為今年1月來最多；SPDR不動產精選ETF也吸金3.06億美元，是去年12月以來高點。

一些押注通膨會繼續盤旋高點的投資人，則轉向以商品為主的基金，例如VanEck金礦商ETF今年來上漲6.8%，4月也淨流入4.32億美元，是去年6月以來最多。不過，中國防疫封鎖措施與美元走強，已拖累部分商品行情回落。

投資 指數 醫療帳單

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