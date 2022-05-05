福斯利多護體 全年財測不變

德國福斯汽車表示，車用半導體短缺的問題預期今年下半年可有改善，協助公司趕上業績目標。（美聯社）

德國福斯汽車 （VW）4日表示，維持全年財測展望不變，主要是汽車售價提高加上高價車款市場需求旺盛，幫助公司克服供應鏈 危機與中國大陸的防疫封控衝擊。

福斯說，車用半導體短缺的問題預期今年下半年可有改善，協助公司趕上業績目標。不過強調了俄烏戰爭難以預料的負面影響，加上中國大陸嚴格的新冠防疫政策導致大規模的工廠停工，仍為營運帶來風險。福斯的電動車 上季在歐美市場「銷售一空」，即反映出供應鏈瓶頸持續未解。

福斯集團預期，今年全年銷售年增8%到13%，營業利潤率介於7%到8.5%間。

執行長戴斯在新聞稿中說：「福斯的全球布局，幫助公司減輕現今遭遇的許多不利衝擊。即便身處於更為極端的世界，福斯穩健專注拓展全球市場。」

彭博資訊指出，到目前為止，汽車製造商以提高新車與二手車售價的方式，因應供應鏈吃緊困境，雖然市場需求仍強勁，原物料價格創紀錄地攀高、俄烏戰爭進一步風險等不利條件，都為經營環境帶來烏雲。

福斯第1季營收627億歐元（660億美元），年增0.6%；獲利85億歐元（89億美元），將近是去年同期的兩倍，主要來自公司操作鎳避險部位所得。

福斯也提到，顧客選擇「配備完善」的高檔車，協助抵銷產量下滑的影響。福斯跑車和豪華車品牌，特別是保時捷的911、Panamera和Cayenne車款，協助營業利益達到14億歐元，營業利潤率達18.6%。財務長安特利茨表示，保時捷品牌仍朝預定第4季首次公開發行股票（IPO）的目標邁進。他說：「第1季結果顯示，電動車商業模式在保時捷奏效，推動此計畫正是時候。」

英國金融時報報導，福斯第1季全球總計售出逾9.9萬輛電動車，歐美市場更是「銷售一空」，不過也反映出供應鏈瓶頸持續未解。福斯2022年目標是銷售70萬輛電動車。