微軟上季財報 營收、獲利增

微軟上季營收和獲利雙雙超越市場預期，因疫情帶動遠距辦公，雲端服務和軟體需求強勁成長。（路透）

微軟 上季營收 和獲利雙雙超越市場預期，因疫情引發的遠距辦公漸為趨勢，雲端服務和軟體的需求出現強勁成長。但Google母公司上季營收罕見未達分析師 預測，反映歐洲廣告銷售放緩以及YouTube差強人意。

微軟和字母（Alphabet）同在美股26日盤後公布上季財報，為美國四大科技巨擘的財報揭開序幕，但兩家公司上季表現呈現兩樣情，27日早盤股價也分道揚鑣；微軟漲逾3%，字母公司則跌逾3%。

微軟在止於3月底的年度第3季，營收較去年同期成長18%到494億美元，已連六季超過400億美元；淨利增加8%到167億美元，每股盈餘（EPS）2.22美元，均優於市場預期。

智慧雲端業務部門的銷售成長26%，攀抵191億美元，再度超越預期。生產力和業務流程部門營收增加17%到158億美元，符合預期。面向商業客戶的Office 365銷售成長17%。個人運算業務部門營收成長11%到145億美元，也超過預期。賣給PC製造商的Windows操作系統，軟體銷售成長11%。

本季營收預估在524億至531億美元之間，中間值528億美元略低於路孚特（Refinitiv）預估的529.5億美元。排除貨幣波動影響，Azure第4季的營收成長會比上季慢2個百分點。但Wedbush分析師艾夫斯表示，這仍高於許多分析師估計的將近40%。

另外，Alphabet在截至3月31日的第1季期間，不包括對分銷合作夥伴支出的營收成長20％至560億美元，增幅為兩年最低，營收額也罕見地不如市場預估的561億美元。

財務長波蕾特（Ruth Porat）表示，營收受到俄羅斯商業活動暫停以及俄羅斯入侵烏克蘭導致更廣泛動盪的影響。她接受彭博電視訪問時說：「除此之外，歐洲的廣告支出有所回落。總經環境存在很多不確定性。」

Google上季廣告銷售成長22％，YouTube的廣告收入為68.7億美元，不如市場預期的74億美元，這反映出在種種不利的條件下，數位媒體市場正普遍受創。先前Google曾表示，蘋果禁止第三方廣告定位，限制YouTube在iPhone上的部分業務。

分析師指出，在利率升高、運輸成本增加、及種種產品短缺的情況下，廣告商正在重新評估關於廣告支出的預算。