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中國疫情蔓延重挫市場信心 原油和金屬全數下跌

編譯劉忠勇／綜合外電

在西方經濟體即將加速收緊貨幣政策的同時，中國的疫情惡化和清零政策令市場焦慮，需求前景有惡化之虞。受此影響，大宗商品幾乎全面下跌，油價跌破每桶100美元，黃金跌至3月底以來最低，鈀金重挫，基本金屬價格也暴跌。以下是整理自彭博的商品行情：

紐約油價跌破100美元

西德州中級原油（WTI）期貨下跌3.5%，收於每桶100美元以下。

6月交割WTI跌3.53美元，結算價報98.54美元； 6月交割布蘭特原油期貨下跌4.33美元，結算價報102.32美元。

北京確診病例增加，市場擔心中國首都將實施前所未見的封鎖；與此同時，上海報告周末的單日死亡病例創本輪疫情爆發以來最高。

中國防疫封鎖對需求的潛在破壞是「目前市場上的頭號問題，」瑞穗證券美國期貨部門主管Bob Yawger說。自上海開始封控以來，石油需求每日減少120萬桶，北京封控可能產生更大的影響。

黃金和鈀金下跌

美元走強導致金價一度下跌2.1%，鈀金一度暴跌13%，為3月以來的最大跌幅。

身為最大的黃金消費國，中國的黃金需求前景也蒙上陰影，因為中國清零政策拖累信心，防疫封鎖可能約束黃金買氣。

包括石油和工業金屬在內的其他大宗商品也下跌，因預期中國需求下降，但或許有助於緩解推動西方國家通膨的成本壓力。

「人民幣下跌拖累金價，因為中國的疫情惡化削弱了購買黃金的動力，侵蝕了黃金的另一個需求支柱，」道明證券分析師Bart Melek等人在一份報告中表示。「鑒於聯準會一周多之後就要升息50個基點，我們預計還會開始量化緊縮，投資人對黃金的需求可能會下降」。

紐約時間下午4:59，現貨黃金下跌1.7%至每英兩1,897.94美元，連續三天下跌，創一個多月以來的最長連跌。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨下跌2%，結算價報1,896美元。

其他貴金屬方面，白銀和白金下跌；鈀金收低9.7%，報2,147.63美元。

「這不是因為鈀金的特殊原因，」MKS PAMP金屬策略主管Nicky Shiels表示，「隨著需求擔憂升溫，它只是在追趕大宗商品廣泛拋售」。

中國防疫封鎖和西方升息前景打擊金屬價格

銅價和鋁價周一跌至2月初以來的最低水平；鋅價領跌LME金屬，一度下跌6.8%。

「中國的防疫封鎖正在變得更加嚴重，特別是正蔓延到北京，」ED&F Man Capital Markets的分析師Ed Meir表示。「中國是各種金屬的大主顧。如果他們退出市場數周或數月，那將影響價格」。

對央行提高利率以遏制通膨的疑慮也令投資人擔心。加拿大央行總裁Tiff Macklem周一表示，將考慮再次升息50個基點。聯準會主席鮑爾上周概述了他迄今為止最激進的抗通膨策略。 歐洲央行也暗示將加強緊縮。

LME所有主要基本金屬均下跌。倫敦時間下午5:51，鋁價下跌4.8%，結算價報每噸3,090.50美元；銅價下跌3.4%，錫價下跌5.5%。

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