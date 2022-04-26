馬士基：全球貨櫃航運市場繁榮期將拉長

馬士基（Maersk）26日上修今年全年獲利預測，並預測貨櫃航運市場到下半年初將漸趨正常化。 路透

全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）公司指出，貨櫃航運市場的繁榮期將比原先的預估更長，因此預料今年全年的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將再成長25%，達到300億美元，比2月時預估的240億美元大幅增加，也高於分析師預估的283億美元。

這項利多消息使馬士基股價 26日開盤後即大漲9%，使今年來16%的跌幅明顯縮小。2020及2021兩年馬士基總市值激增逾倍。馬士基預訂於5月4日公布第1季業績。

馬士基是全球獲利最高的貨櫃船公司，貨櫃運量占全球市場約五分之一。

馬士基指出，第1季營收 預估成長56%，為193億美元，EBIDTA則倍增到92億美元。公司現在預期今年全球貨櫃航運市場面臨萎縮風險，預料今年需求將減少或增加1%，主因供應鏈 危機持續；公司原先預估將成長2-4%。

馬士基指出，業績良好是基於一些「不尋常的市場情況」；供應鏈混亂使第1季貨櫃運量雖比去年同期減少7%，但運價卻比一年前大漲71%，且預料第2季運費仍持續偏高；預料到下半年初市場將漸趨正常化。

馬士基目前正利用龐大的獲利，投入陸上物流業物，目標是為客戶提供「一站式」運輸服務。部分股東質疑馬士基一些購併案的價格是否太高，但公司在購併的同時也提高股利，並啟動庫藏股買回計畫。

除了馬士基外，瑞士德迅集團（Kuehne + Nagel）也指出，攬貨業者表示今年第1季「原本就高度吃緊的供應鏈情勢進一步惡化」，因此貿易瓶頸將持續更久。德迅公布的第1季獲利也優於預估。