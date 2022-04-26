我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝華埠瘋狂偷車賊 開走救護車 警追80哩驚險攔停

地鐵攝像機近百失靈 布碌崙恐怖槍案爆隱憂

馬士基：全球貨櫃航運市場繁榮期將拉長

編譯任中原／綜合外電
馬士基（Maersk）26日上修今年全年獲利預測，並預測貨櫃航運市場到下半年初將漸趨正常化。 路透
馬士基（Maersk）26日上修今年全年獲利預測，並預測貨櫃航運市場到下半年初將漸趨正常化。 路透

全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）公司指出，貨櫃航運市場的繁榮期將比原先的預估更長，因此預料今年全年的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將再成長25%，達到300億美元，比2月時預估的240億美元大幅增加，也高於分析師預估的283億美元。

這項利多消息使馬士基股價26日開盤後即大漲9%，使今年來16%的跌幅明顯縮小。2020及2021兩年馬士基總市值激增逾倍。馬士基預訂於5月4日公布第1季業績。

馬士基是全球獲利最高的貨櫃船公司，貨櫃運量占全球市場約五分之一。

馬士基指出，第1季營收預估成長56%，為193億美元，EBIDTA則倍增到92億美元。公司現在預期今年全球貨櫃航運市場面臨萎縮風險，預料今年需求將減少或增加1%，主因供應鏈危機持續；公司原先預估將成長2-4%。

馬士基指出，業績良好是基於一些「不尋常的市場情況」；供應鏈混亂使第1季貨櫃運量雖比去年同期減少7%，但運價卻比一年前大漲71%，且預料第2季運費仍持續偏高；預料到下半年初市場將漸趨正常化。

馬士基目前正利用龐大的獲利，投入陸上物流業物，目標是為客戶提供「一站式」運輸服務。部分股東質疑馬士基一些購併案的價格是否太高，但公司在購併的同時也提高股利，並啟動庫藏股買回計畫。

除了馬士基外，瑞士德迅集團（Kuehne + Nagel）也指出，攬貨業者表示今年第1季「原本就高度吃緊的供應鏈情勢進一步惡化」，因此貿易瓶頸將持續更久。德迅公布的第1季獲利也優於預估。

供應鏈 營收 股價

上一則

摩爾定律停滯的解方？連Nvidia都為矽光子晶片新創注資

延伸閱讀

馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲

馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲
特斯拉Q1營收大增87%、利潤率創紀錄 盤後股價大漲5%

特斯拉Q1營收大增87%、利潤率創紀錄 盤後股價大漲5%
船運業者看好貨櫃航運4月底強彈 中疫情趨緩將釋放需求

船運業者看好貨櫃航運4月底強彈 中疫情趨緩將釋放需求
中國加強防疫管制 恐癱瘓全球供應鏈

中國加強防疫管制 恐癱瘓全球供應鏈

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

道指崩逾980點 連續第4周走跌

2022-04-22 16:39

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死