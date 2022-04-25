國際油價重挫3%跌破每桶100美元 中國疫情恐衝擊油需

國際油價25日盤中重挫約3%。路透

國際油價25日盤中重挫約3%，西德州原油期貨跌破每桶100美元價位，反映市場擔心中國的新冠疫情 擴散，將衝擊全球石油 需求。

美東時間25日上午2時15分左右，紐約西德州原油6月期貨大跌3.3%至每桶98.7美元，布蘭特原油6月期貨跌3.2%，報每桶103.17美元。

股市和原物料市場今日同步重挫。中國北京 新冠病毒確診人數增加，令市場擔心北京可能會實施空前的封控措施；上海在上周末期間則回報創紀錄的單日新冠死亡數，上周六新增本土死亡病例39例，為上周五新增死亡病例數的三倍多，周日又新增本土死亡病例51例。市場擔心，中國這個全球最大石油進口國正邁向疫情爆發以來最嚴重的石油需求受衝擊情況。

目前油市面臨兩大多空因素的拉鋸影響，除了中國疫情外，另一因素是俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟正討論對俄羅斯石油進口實施限制措施，後一項因素可能引發油市供應吃緊、帶動價格上漲。

中國因遵循「清零」政策，已在數個城市實施封城措施。北京市朝陽區周一起啟動核酸檢測，未來五天將篩檢三次，且部分區域管控措施升級，要求民眾足不出區。上海則正進入第四周嚴格封鎖。

根據中國能源產業內部人士的消息，中國4月的汽油、柴油和航空燃料需求預料比去年同期下滑20%，減少量相當於每日120萬桶原油消費量。

新加坡Vanda Insights創辦人Vandana Hari表示：「需求疑慮又重新被關注，風險傾向需求下滑。」

另外，市場正為油市的石油供應增加做準備，這增添了油價的空頭因素，包括利比亞數日內預料將恢復先前關閉油田的產出。