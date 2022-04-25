我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情未歇 紐約將結束老人送餐

中餐外賣郎遭非裔團伙持槍搶劫 「身懷大筆現金成目標」

國際油價重挫3%跌破每桶100美元 中國疫情恐衝擊油需

編譯葉亭均／綜合外電
國際油價25日盤中重挫約3%。路透
國際油價25日盤中重挫約3%。路透

國際油價25日盤中重挫約3%，西德州原油期貨跌破每桶100美元價位，反映市場擔心中國的新冠疫情擴散，將衝擊全球石油需求。

美東時間25日上午2時15分左右，紐約西德州原油6月期貨大跌3.3%至每桶98.7美元，布蘭特原油6月期貨跌3.2%，報每桶103.17美元。

股市和原物料市場今日同步重挫。中國北京新冠病毒確診人數增加，令市場擔心北京可能會實施空前的封控措施；上海在上周末期間則回報創紀錄的單日新冠死亡數，上周六新增本土死亡病例39例，為上周五新增死亡病例數的三倍多，周日又新增本土死亡病例51例。市場擔心，中國這個全球最大石油進口國正邁向疫情爆發以來最嚴重的石油需求受衝擊情況。

目前油市面臨兩大多空因素的拉鋸影響，除了中國疫情外，另一因素是俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟正討論對俄羅斯石油進口實施限制措施，後一項因素可能引發油市供應吃緊、帶動價格上漲。

中國因遵循「清零」政策，已在數個城市實施封城措施。北京市朝陽區周一起啟動核酸檢測，未來五天將篩檢三次，且部分區域管控措施升級，要求民眾足不出區。上海則正進入第四周嚴格封鎖。

根據中國能源產業內部人士的消息，中國4月的汽油、柴油和航空燃料需求預料比去年同期下滑20%，減少量相當於每日120萬桶原油消費量。

新加坡Vanda Insights創辦人Vandana Hari表示：「需求疑慮又重新被關注，風險傾向需求下滑。」

另外，市場正為油市的石油供應增加做準備，這增添了油價的空頭因素，包括利比亞數日內預料將恢復先前關閉油田的產出。

石油 北京 疫情

上一則

俄央行：25日下午3點半起 改變外幣兌盧布匯率計算方式

延伸閱讀

鄭州封城 鴻海廠iPhone正常生產

鄭州封城 鴻海廠iPhone正常生產
國際油價因供應疑慮上漲 金價因美債殖利率上揚受挫

國際油價因供應疑慮上漲 金價因美債殖利率上揚受挫
華視跑馬燈再出錯...台北下拳頭大冰雹、巴士海峽發現石油

華視跑馬燈再出錯...台北下拳頭大冰雹、巴士海峽發現石油
今年國際油價料將站穩百美元 因OPEC大量增產機率低

今年國際油價料將站穩百美元 因OPEC大量增產機率低

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12

超人氣

更多 >
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手
親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好