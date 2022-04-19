石油需求堪憂 油價下跌 美債殖利率飆升打擊金價

國際原油期貨周二大跌，國際貨幣基金（IMF）下修全球成長預測進一步加劇了投資 人對經濟放緩的疑慮。黃金創三周來最大跌幅，因公債殖利率 上揚。銅價小幅走低。以下是整理自彭博的商品行情：

油價大跌

西德州 中級原油（WTI）期貨下跌逾5美元，周二結算價跌破103美元，為一周多來最大跌幅。紐約商業交易所5月交割的WTI期貨下跌5.65美元，結算價報每桶102.56美元。 6月交割的布蘭特原油期貨下跌5.91美元，結算價報每桶107.25美元。

IMF對預測經濟成長率的調降幅度達到疫情爆發以來最大，還預料通膨將加快上升。聯準會官員博拉德周一晚間有關需要迅速升息以平抑通膨的言論激發了市場對前景的悲觀情緒。

中國衛生部門官員表示，將繼續堅持動態清零防疫政策。近期數據顯示中國經濟成長放緩，令人更為擔憂中國這個主要原油進口國的需求前景。不過利比亞的生產問題對市場仍是個利多因素。利比亞日產量已經降至約80萬桶。

金價創三周最大跌幅

美國3月份新屋開工數出人意料地上升至2006年以來的最高水準，數據發布後，美國公債殖利率全線飆升，基準30年期殖利率三年來首次升破3%。

雖然投資人通常會以黃金之類的安全資產來防範地緣政治不確定性並對沖通貨膨脹，但更高的利率可能打壓無息的黃金。

現貨黃金一度下跌1.4%至每英兩1,950.48美元。紐約時間下午1:15，報1,957.01美元。紐約商品交易所6月黃金期貨下跌1.4%，結算價報1,959美元。鈀金、白銀和白金全都下跌。

銅價震盪收低

占秘魯銅出口約五分之一的兩個銅礦暫停生產，加劇了供應顧慮，而且倫敦金屬交易所(LME)追蹤倉庫的庫存接近逾16年低位。五礦資源在港交所公告，秘魯最大銅礦之一Las Bambas將無法繼續生產，因當地社區稱其未能履行社會投資承諾並舉行抗議活動。另外，在供水被社區成員切斷之後，Southern Copper Corp.的Cuajone銅礦自2月28日開始的停產還在繼續。

LME銅價全天起伏不定，盤中一度攀升2%，但到倫敦時間下午5:51，結算價下跌0.1%至每噸10,304.50美元。

LME銅庫存周二增加，受南韓、台灣和荷蘭倉庫增加的推動。隨著上海放寬交通運輸限制並發布主要工廠復工計畫，國內交易員也在關注需求復甦的跡象。

其他基本金屬方面，鋅價上漲2%；鎳價上漲1.8%，稍早一度上漲5.9%；鋁價下跌0.8%。