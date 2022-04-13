全球個人電腦首季銷量下滑

全球第1季個人電腦（PC）銷量下滑，顯示新冠疫情帶來的PC銷售榮景正在降溫。（路透）

最新產業預估顯示，全球第1季個人電腦（PC）銷量下滑，顯示新冠疫情 帶來的PC銷售榮景正在降溫，但蘋果 和華碩的PC出貨量都增加。

研究業者顧能（Gartner） 11日表示，上季全球PC出貨量比一年前下滑7.3%到7750萬台，主要受Chromebook出貨量銳減及消費者需求減弱的拖累。若不計Chromebook，上季全球PC市場年比成長3.3%，商用PC上季銷售也增加，混合工作型態和重返辦公室，創造了桌機裝置的需求。

根據顧能，上季PC出貨量前三名仍是聯想、惠普和戴爾。排名第四的蘋果上季出貨量成長8.6%至700.5萬台，華碩更暴增20.6%，為559.4萬台。

另據國際數據資訊公司（IDC）的報告，上季包含桌機、筆電及工作站的傳統PC出貨量年減5.1%到8,050萬台，但IDC認為，上季PC出貨量成長雖趨緩，卻未必處於下行趨勢，儘管面臨供應鏈和物流挑戰，上季出貨仍連七季超過8000萬台，為2012年來最長紀錄。

IDC副總裁雷斯說，重點不該擺在上季PC出貨量年比減少，因為這是意料中事，且教育和消費市場雖略為放緩，但所有指標都表明，商用PC需求仍非常強勁，消費者市場預料也將在不久的未來再度回暖。

IDC上季出貨量前五名的PC製造商依序也是聯想、惠普、戴爾、蘋果及華碩，且蘋果上季出貨量年比成長4.3%到720萬台，華碩勁增17.7%至550萬台。

Canalys則估算，上季全球桌機和筆電等PC出貨量年比減少3%至8010萬台，營收 卻反而成長逾15%至700億美元，因市場持續遭遇供應問題，消費者對較高價的PC需求也增加。

Canalys首席分析師多希指出，PC製造商和股東應該感到開心，因為PC產業營收持續成長，人們使用PC的頻率更高、使用時間更久，用途也比以往更加廣泛，雖然消費者短期會因價格上漲而延後購買，但終究會有一大波換機潮，特別是目前超過50%的常用PC都已使用超過四年。