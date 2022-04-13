WTO下修全球貿易成長預測

世界貿易組織（WTO）12日表示，俄烏戰事將拖累甫由新冠疫情中復甦的全球經濟，減少商品貿易，並可能導致全球商業更廣泛脫鉤。（路透）

世界貿易組織（WTO ）12日表示，俄烏戰事將拖累甫由新冠疫情 中復甦的全球經濟，減少商品貿易，並可能導致全球商業更廣泛脫鉤。

WTO下修今年商品貿易的成長預測，增幅由4.7%調降為3%，至於明年貿易預估將成長3.4%。WTO並提出評估中的幾項下行風險，包括糧食不安全及新冠疫情可能復熾。

WTO祕書長伊衛拉表示：「歷史告訴我們，將世界經濟劃分為對立陣營，捨棄最貧窮的國家，不會帶來繁榮或和平。WTO能扮演關鍵角色，提供各國一個討論歧見的論壇，不須訴諸武力。」

WTO目前預測，今年全球國內生產毛額（GDP）將成長2.8%，比原先預測的4.1%少1.3個百分點；明年GDP成長可望加速至3.2%，接近疫情前十年的3%平均成長率。

儘管烏克蘭戰爭和對俄羅斯的制裁將對今年全球成長造成重大衝擊，但貿易流動實際上正在回歸至歷史趨勢。

過去兩年，跨境商業活動意外成為世界經濟的助力，主要動能是美國自亞洲進口商品創歷史新高。然而，如果WTO的最新預測成真，代表貿易成長的軌跡將回落至全球金融危機後十年的1%-3%區間。

同日，石油 輸出國組織（OPEC）在最新月報中也警告，俄烏戰爭導致能源價格急升，對全球經濟和原油需求都會造成重大打擊，如果戰事延長，情況還會惡化。

OPEC把今年全球經濟成長率預測值，從先前預估的4.2%下修至3.9%，主要是受商品價格大漲拖累。

經濟放緩也會壓抑對石油的需求，OPEC也調降今年全球石油需求成長展望，預測每日需求將增加370萬桶，比先前的預測少了50萬桶。

另外，根據美國銀行（BofA）的最新全球基金經理人調查顯示，由於擔憂經濟衰退將至，全球投資人對經濟成長的樂觀程度降至歷史低點。

美銀在4月第一周訪調了292位管理逾8,330億美元資產的經理人以後發現，預期經濟將惡化的操盤手，人數比重升至歷來最高，而對經濟陷入停滯性通膨的預期，攀抵2008年8月最高，同時貨幣風險升至歷史新高。