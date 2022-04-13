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旅客暴增 機場臨完美風暴

編譯林奕榮／綜合報導

澳洲到歐洲，最新湧現的旅客人潮讓人手不足的機場和航空公司難以應對；隨著復活節周末假期逼近，機場大排長龍與航班大亂的狀況料將難以紓解。

本周前往雪梨機場報到的旅客須等待數小時，等候的隊伍已排至航廈戶外；澳洲航空公司的員工缺席率高達50%，機場的人力也只略高於正常水準的一半。英國也出現航班混亂和取消的狀況。

為度過新冠疫情最嚴峻時期，航空業裁汰數十萬人力，但全球多數地區解除入境管制後，機場及航空公司苦無人手應對旅遊需求回升，且新冠病毒仍持續在空服和地勤人員之間擴散。

雪梨機場以「完美風暴」形容目前的狀況，雪梨機場執行長庫爾伯特說：「我們人手不足，這種情況仍將持續一陣子。」

包括美國在內，一些主要市場的旅行需求回升，已讓航空公司和機場難以應付。規模較小的泰國、新加坡等市場重新開放的程度尚未如歐美多國般擴大，因此並未出現類似的延誤狀況。

馬來西亞亞洲航空（Capital A）創辦人費南德斯（Tony Fernandes）表示，美國的機場出現旅客人滿為患的狀況，但亞洲部分地區仍需數月才會出現類似的復甦。

英國的旅客本周也需大排長龍，倫敦希斯洛機場3月進出的旅客達420萬人次，比去年同期增加增加逾六倍；英國航空公司和廉航易捷航空10日都取消部分航班，當天易捷航空的服務有三分之一延誤。

機場 英國 澳洲

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