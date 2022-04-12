俄烏戰 全球GDP恐降1.3%

經濟學家認為，美國經濟持續擴張，可能使聯準會（Fed）更積極緊縮貨幣制策。（歐新社）

最新調查顯示，經濟學家認為，美國經濟持續擴張，推升通膨上揚，可能使美國聯準會（Fed）更積極緊縮貨幣制策，正在提高美國經濟陷入衰退的風險。此外，世貿預言，俄烏戰恐使全球GDP成長降0.7%至1.3%，進而將拖累全球國內生產毛額（GDP）成長。

華爾街日報訪調經濟學家的結果顯示，這些經濟學家預估美國經濟在未來12個月陷入衰退的平均機率升至28%，高於1月調查的18%，也高於去年同期預估的13%。顧問公司RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯說，在Fed升息 抑制通膨之際，美國經濟衰退的風險持續升高，因為一連串的供應震撼正穿透整體經濟。

經濟學家也下修美國今年的經濟成長率預測，第4季經通膨調整後的實質國內生產毛額（GDP）預料將比一年前成長2.6%，比半年前的預估值下修了整整1個百分點。經濟放緩風險，也伴隨著令人膽戰心驚的高通 膨，讓Fed陷入須加以平衡的兩難困境：要讓經濟降溫到足以壓低通膨，又不能過度降溫，以免導致民眾支出下滑和失業率回升。Fed於3月升息1碼，預告到年底的後續六次會議將逐步升息。

84%的受訪經濟學家預估，Fed將在5月升息2碼。經濟學家對於年底利率水準的預估中位數為2.125%。調查顯示，高通膨依然是主要的經濟風險，但受訪經濟學家對造成通膨風險的最大來源，抱持不同意見，三分之一受訪者認為是大宗商品、食物和汽油價格上長造成，有15%受訪者認為俄烏戰爭是推升通膨的主因。

另據中央社報導，世界貿易組織（WTO）11日預言，俄羅斯在烏克蘭 發動戰事恐使今年世界貿易成長近乎減半，進而也將拖累全球GDP成長。世貿表示，俄入侵烏克蘭不僅製造出極其嚴重的人道危機，也對全球經濟造成嚴重打擊。歐洲因為是俄烏出口的主要目的地，以致恐將遭受這場戰事的最嚴重衝擊。