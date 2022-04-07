我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場意識到Fed玩真的

恐被踢出聯合國人權理事會 俄羅斯警告：勿投贊成票

雖然上市漲不多 路透專欄看好Gogoro股價前景

編譯黃淑玲／綜合外電
Gogoro 5日在美國那斯達克上市。（取材自臉書）
Gogoro 5日在美國那斯達克上市。（取材自臉書）

路透熱點透視專欄作者Jennifer Hughes，7日評析剛借殼在美國上市的台灣電動機車與電池交換體系Gogoro股價前景。她認為，在包裝著「電動車充電」的同儕中，掛牌後迄今上漲16%、市值26億美元的Gogoro，表現相對落後，不過值得投資人給它更多青睞。

曾在微軟工作，參與原始Xbox設計的陸學森，11年前創辦Gogoro。在台灣，Gogoro的機車電池除了供自家的電動機車使用，也供應給像是Yamaha機車這樣的對手。經由與特殊目的收購公司（SPAC）Poema Global的合併，Gogoro 5日在美國那斯達克交易所上市。

Gogoro原始投資人包括印度的Hero Motocorp、印尼的GoTo、新加坡的淡馬錫、美國前副總統高爾的Generation Investment Management以及活躍於永續事業的Engine No.1。這些股東因Gogoro上市，投資淨獲利6億美元。

Hughes分析，以Gogoro的2023年營收計算，現在股價本益比為2.8倍。相較下，最近兩家也是借殼上市的充電網絡業者Tritium、Allego，加上其他4家經營充電體系的公司，6家平均本益比已經達到11倍。若Gogoro現在估值為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的18倍，顯然股價還有不錯的成長空間。

Gogoro的一大賣點是在亞洲地區人口稠密的城市，充電站網容易設立。再者，目標市場裡要對抗空氣污染的政治人物，正好偏好兩輪電動車輛。Gogoro目前若只是賣車不含電池方案的話，營利水準已與傳統汽油同業相當，再加上電池方案的話，就更為公司帶來持續固定營收。另外，技術授權也是另一個財源。

投資 股價 營收

上一則

不甩歐盟 匈牙利願以盧布買俄國天然氣

延伸閱讀

60歲張學友拍戲瘦一大圈 細腰如同謝霆鋒

60歲張學友拍戲瘦一大圈 細腰如同謝霆鋒
Gogoro出師不利 在美掛牌首日大跌12%

Gogoro出師不利 在美掛牌首日大跌12%
Gogoro在美掛牌首日 股價一度飆漲逾38%

Gogoro在美掛牌首日 股價一度飆漲逾38%
Gogoro那斯達克掛牌 電池交換生態系統歐美關注

Gogoro那斯達克掛牌 電池交換生態系統歐美關注

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

航空業推豪華艙 搶高階旅客

2022-04-01 12:52

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕
福斯新聞：拜登為杭特的中國事業夥伴兒子寫大學推薦信

福斯新聞：拜登為杭特的中國事業夥伴兒子寫大學推薦信