雖然上市漲不多 路透專欄看好Gogoro股價前景

Gogoro 5日在美國那斯達克上市。（取材自臉書）

路透熱點透視專欄作者Jennifer Hughes，7日評析剛借殼在美國上市的台灣電動機車與電池交換體系Gogoro股價 前景。她認為，在包裝著「電動車充電」的同儕中，掛牌後迄今上漲16%、市值26億美元的Gogoro，表現相對落後，不過值得投資 人給它更多青睞。

曾在微軟工作，參與原始Xbox設計的陸學森，11年前創辦Gogoro。在台灣，Gogoro的機車電池除了供自家的電動機車使用，也供應給像是Yamaha機車這樣的對手。經由與特殊目的收購公司（SPAC）Poema Global的合併，Gogoro 5日在美國那斯達克交易所上市。

Gogoro原始投資人包括印度的Hero Motocorp、印尼的GoTo、新加坡的淡馬錫、美國前副總統高爾的Generation Investment Management以及活躍於永續事業的Engine No.1。這些股東因Gogoro上市，投資淨獲利6億美元。

Hughes分析，以Gogoro的2023年營收 計算，現在股價本益比為2.8倍。相較下，最近兩家也是借殼上市的充電網絡業者Tritium、Allego，加上其他4家經營充電體系的公司，6家平均本益比已經達到11倍。若Gogoro現在估值為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的18倍，顯然股價還有不錯的成長空間。

Gogoro的一大賣點是在亞洲地區人口稠密的城市，充電站網容易設立。再者，目標市場裡要對抗空氣污染的政治人物，正好偏好兩輪電動車輛。Gogoro目前若只是賣車不含電池方案的話，營利水準已與傳統汽油同業相當，再加上電池方案的話，就更為公司帶來持續固定營收。另外，技術授權也是另一個財源。