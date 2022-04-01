我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

2月個人消費支出不夠力

編譯任中原／綜合報導

美國2月個人消費支出小幅增加，經通膨調整後的實質支出卻下降，同時通膨仍居高不下，顯示經濟成長減弱，但通膨壓力未減，加上美國公債殖利率曲線一度「反轉」，美國經濟陷入停滯性通膨的風險升高。

但聯準會（Fed）官員最近的發言顯示，幾乎能確定5月將升息2碼。美國2月個人消費支出（PCE）比1月微增0.2%，低於市場預估的0.5%，也不如1月的增加2.7%（修正後數據）。

經通膨調整後的2月實質PCE則減少0.4%，減幅甚於經濟學家預估的0.2%，凸顯消費者的購買力正受到通膨升高的嚴重侵蝕。

個人所得月增0.5%，優於比1月的0.1%增幅。

2月通膨指標－PCE平減指數月比攀升0.6%，比1月加速攀高，年比更大幅上升6.4%，是1982年來最高升幅。Fed關注的通膨指標、核心PCE平減指數2月年比上升5.4%，雖略低於市場預期的5.5%，卻高於1月的5.2%（修正後數據）。

美國債市近來出現短債殖利率高於長債的「殖利率反轉」現象，引發市場擔憂經濟將步入衰退，Fed多位官員都表示正密切關注，但未因此影響Fed既定的升息計畫。

殖利率 指數 升息

上一則

繪圖晶片激戰 台積電大贏家

下一則

台積先進封裝機台系統升級 減碳2萬噸

延伸閱讀

拜登：有跡象顯示 普亭已開除或軟禁一些幕僚

拜登：有跡象顯示 普亭已開除或軟禁一些幕僚
台灣爭取加入印太經濟架構 戴琪：還在討論中

台灣爭取加入印太經濟架構 戴琪：還在討論中
平穩油價 拜登釋出1.8億桶戰略儲油、要求石油公司增產

平穩油價 拜登釋出1.8億桶戰略儲油、要求石油公司增產
路透：美警告企業 卡巴斯基軟體可能遭俄國利用

路透：美警告企業 卡巴斯基軟體可能遭俄國利用

熱門新聞

美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：美國經濟展望如何？取決於這三個「F」

2022-03-30 05:54

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供