2月個人消費支出不夠力

美國2月個人消費支出小幅增加，經通膨調整後的實質支出卻下降，同時通膨仍居高不下，顯示經濟成長減弱，但通膨壓力未減，加上美國公債殖利率 曲線一度「反轉」，美國經濟陷入停滯性通膨的風險升高。

但聯準會（Fed）官員最近的發言顯示，幾乎能確定5月將升息 2碼。美國2月個人消費支出（PCE）比1月微增0.2%，低於市場預估的0.5%，也不如1月的增加2.7%（修正後數據）。

經通膨調整後的2月實質PCE則減少0.4%，減幅甚於經濟學家預估的0.2%，凸顯消費者的購買力正受到通膨升高的嚴重侵蝕。

個人所得月增0.5%，優於比1月的0.1%增幅。

2月通膨指標－PCE平減指數 月比攀升0.6%，比1月加速攀高，年比更大幅上升6.4%，是1982年來最高升幅。Fed關注的通膨指標、核心PCE平減指數2月年比上升5.4%，雖略低於市場預期的5.5%，卻高於1月的5.2%（修正後數據）。

美國債市近來出現短債殖利率高於長債的「殖利率反轉」現象，引發市場擔憂經濟將步入衰退，Fed多位官員都表示正密切關注，但未因此影響Fed既定的升息計畫。