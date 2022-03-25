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全球商品首季漲幅 50年最大

編譯陳家齊／綜合報導
俄烏戰事仍沒停止，導致能源、糧食等大宗商品價格狂飆。（新華社）
俄烏戰事仍沒停止，導致能源、糧食等大宗商品價格狂飆。（新華社）

全球商品市場今年第一季的漲勢兇猛，表現將大幅擊敗股市，甚至創下將近50年來最大漲幅。而隨著俄國侵略烏克蘭戰爭無法看到終點，通膨壓力高漲，央行緊縮趨勢延續，商品市場力壓股市的分歧表現預料將持續到至少下一季。

彭博資訊的大宗商品現貨指數（Bloomberg Commodity Spot Index），本季以來已經暴漲29%，已是1974年以來最大漲幅，隨著本季交易日僅剩一周，顯然將創下紀錄。相較之下，衡量全球股市的MSCI ACWI指數本季以來跌幅達7%。

烏克蘭戰爭使得原本已經承受上漲壓力的原油、金屬與糧食價格猛烈上揚。戰爭已經屆滿一個月，俄國原油出口仍無恢復正常之日，烏克蘭的糧食出口港仍在封鎖中。俄軍的侵略砲擊重創了農糧巨人邦吉公司（Bunge）在尼古拉耶夫（Mykolayiv）的設施，對亞速海港馬立波（Mariupol）也造成嚴重毀壞。

彭博資訊指出，烏克蘭經濟有40%仰賴出口，其中包括80億美元的小麥和玉米。在戰爭衝擊、海港遭到俄軍封鎖下，烏克蘭尋求鐵路替代出口路線，但無法填補海港被封的運能。而且，當戰火蹂躪國土、數以萬計的烏克蘭民眾陷入飢餓、沒水沒電之際，烏克蘭的糧食商只會更專注穩定國內供應，而不是確保出口。

基於這種局勢，以及諸多關鍵大宗商品庫存量低落，彭博資訊判斷大宗商品漲勢將在第二季持續下去，儘管還有諸多不確定因素，但商品市場表現優於股市在第二季應是十拿九穩。

烏克蘭 指數 俄國

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