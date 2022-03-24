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多位重量級投資人警告 油價可能漲破每桶200美元

編譯黃淑玲／綜合外電
多位知名交易員表示，今年油價會衝上每桶200美元。 美聯社
多位知名交易員表示，今年油價會衝上每桶200美元。 美聯社

幾位在全球備受推崇的原油投資人預測，國際油價今年會漲破每桶200美元，主要因為國際提高對俄羅斯的制裁，但缺少能替代俄羅斯石油的其他選擇。

業界赫赫有名的避險基金經理人Pierre Andurand在金融時報舉辦的全球商品高峰會中表示，俄羅斯入侵烏克蘭的後果是，輸往歐洲的俄羅斯石油將會消失，改變全球能源市場的格局。「我認為，在歐洲這一方，我們正在永久失去俄羅斯來的供給。」他說，「原油可能今年會漲到250美元，現在水準的兩倍」。

其他參加這項會議的其他油市老手也同意，即使俄烏停火，俄羅斯石油和提煉後的油品，諸如柴油，不會很快就重回歐洲市場。分析師估算過，歐洲減少的俄羅斯石油需求，上看每日300萬桶。

商品避險基金RCMA主管Doug King則是認為，今年油價會飆升到每桶200美元到250美元之間。

布蘭特原油今天收斂漲幅，報每桶121.47美元，昨天收在每桶122美元。俄羅斯入侵烏克蘭時，布蘭特原油曾經一度衝破139美元。

渣打集團全球油氣主管Alok Sinha表示，這問題不是暫時的，需要以長期因應，這代表需要看到替代供給有所增加，問題才有解。

俄羅斯 石油 油價

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