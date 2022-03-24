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蘇伊士漲運河費 運價飆

財經新聞組／綜合報導
埃及政府將對行經蘇伊士運河的船隻調漲過路費，其中對油輪收取的過路費，將從5%漲到15%，漲幅最多達到20%。（美聯社）
埃及政府將對行經蘇伊士運河的船隻調漲過路費，其中對油輪收取的過路費，將從5%漲到15%，漲幅最多達到20%。（美聯社）

蘇伊士運河一個月喊漲兩次通行費。埃及政府22日宣布，繼3月調漲通行費後，5月1日起調漲蘇伊士運河的各類船隻通行費，漲幅最多達20%。

業界指出，由於目前海運市況熱絡，屬於賣方市場，首季漲價效應已經出現，這次漲價後，航商會將增加的成本轉給貨主，進而反映在第2季的運價上。

美聯社報導，蘇伊士運河管理局（SCA）22日在官網上表示，將對運輸石油和油品的油輪加收15%的一般過路費，比現行的5%高。漲價規定自5月1日起生效，但調幅可能視全球海運市況變化加以調整，或甚至取消。

另外，對化學品運輸船和其他液態散裝船加收的過路費，將從10%調漲至20%，對乾散貨船加收10%。載運汽車、一般貨物的船隻、重貨載運船，以及多用途船隻的加收過路費，則從7%漲至14%。SCA表示，加裝壓艙水處理系統的油輪，需加收的過路費幅度仍維持在5%。

蘇伊士運河繼3月1日公布調漲幅度後，不到一個月再次上調過路費加收的幅度。該局表示，此舉是為了反映全球貿易大幅成長，以及改善運河水路建設和服務。

值得注意的是，因為俄烏戰事影響，近月來三大遠程航線，包括美西、美東與歐洲線運價持續下跌，以歐洲線運價收斂最明顯，已連八周下跌至6,797美元，續創去年7月中旬以來新低價，累計兩個月來，運價跌逾一成。

不過，貨攬業者也說，長程線運價維持高檔震盪，部分回檔情況是因受中國大陸農曆年節後的季節性因素影響，2-3月中國製造業出口略有減緩，再加上遠程線船舶在這段期間陸續回到亞洲，供給增加。

出口商和物流業者有100多萬個貨櫃，原本打算走全長6,000英里、途經俄羅斯的中歐鐵路，現在改採海運路線，不僅增加貨運成本，還可能加劇全球供應鏈亂象。

運送汽車、車用零組件、筆記型電腦、智慧手機等公司，現在都設法避開經過俄羅斯或俄烏交戰區的陸運路線。除安全風險和制裁相關困擾外，業者也擔心歐洲客戶可能杯葛經俄羅斯鐵路運輸的貨物。

德迅集團（Kuehn + Nagel）亞太區資深副總裁Marcus Balzereit表示，這家總部在瑞士的歐洲大型貨運代理商，準備拒收從中國經鐵路運輸抵達歐洲的貨物。駐芝加哥的物流業訊息供應商FourKites總經理Glenn Koepke說，部分公司開始改採海運。

蘇伊士運河 俄羅斯 汽車

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