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全球GDP成長預估 惠譽下調至3.5%

記者齊瑞甄／台北報導

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）22日發布報告指出，隨著通膨挑戰加劇、加上俄羅斯入侵烏克蘭威脅全球能源供應，造成全球經濟成長顯著惡化，調降2022年全球GDP成長預測0.7個百分點至3.5%，並且大幅上調通膨預測。

惠譽評級公布2022年3月《全球經濟展望》預測，一口氣調降2022、2023年的全球GDP預測，惠譽將2022年全球GDP增長預測下調0.7個百分點至3.5%；2023年全球經濟成長預測下調0.2個百分點至2.8%；美國增速預測下調0.2個百分點至3.5%；歐元區經濟增速預測下調1.5個百分點至3%；此反映能源價格上漲的拖累，也反映美國升息步伐快於此前預測。

隨著歐盟天然氣的價格上漲，2022年歐元區的平均通膨率將達到5%，可能透過提供一些財政支持來減緩衝擊；惠譽在報告中指出，俄羅斯供應全球10%的能源，其中包含17%的天然氣和12%的石油，天然氣和石油價格上漲，增加產業成本，並減少消費者的實際收入，如果俄羅斯供應突然停止，歐洲恐出現能源配給徹底短缺，因為能源更高價將是必然發生。

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，「全球性通膨再次捲土重來。這次有別以往，是連通膨嚴重程度都面臨改變的時刻。」

惠譽表示，一股潛在地巨大全球供應衝擊減緩經濟成長、推升通膨。另一方面，俄烏大戰開打後，全世界對俄羅斯實施的經濟制裁將導致全球能源供應面臨風險，這波制裁不會很快取消。

俄羅斯 天然氣 石油

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