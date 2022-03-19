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日企實施7年來最大幅度加薪

編譯黃淑玲／綜合報導

日本多家大企業回應首相岸田文雄的調薪呼籲，願意以近7年來的最大幅度調高年薪。不過即使如此，也只有少數公司加薪幅度達到岸田希望的3%。

金融時報報導，豐田（Toyota）、日立（Hitachi）、東芝（Toshiba）等大廠，在這波油價、小麥價格因俄烏戰爭飆高，動帶生活成本大增的情況下，同意為員工加薪。日本經濟學者預估，下個月日本的消費者物價指數（CPI）年增率將會超過2%。

根據經合組織（OECD）的資料，日本自2000年起，實質薪資成長就一直只有0.39%，平均工資現在南韓已經超車日本。

日本金屬工人協會的數據顯示，汽車、電子等製造商薪資平均每月調高2,000日圓，然而這已是2015年以來最好的調薪行情。個別廠商方面，日本製鐵、NEC調高薪資大約3%，日立則是2.6%。

豐田稍早已同意工會的調薪與獎金請求，社長豐田章男感謝員工在疫情與晶片短缺的艱困時期共同努力。市場對手日產和本田，後來也都跟進答應工會要求。

日本最大工會組織UA Zensen，會員是在紡織、商業與餐飲等行業的勞工，該工會17日表示，今年會員平均調薪2.55%，工會中超過70%的人加薪幅度超過2019年水準。

日本 豐田 本田

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