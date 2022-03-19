LME交易大當機 鎳市陷混亂

倫敦金屬交易所大當機，系統故障連連，造成鎳市陷入混亂。 （本報資料照片）

倫敦鎳市本周恢復交易後卻屢屢陷入混亂，18日再度跌停，為連續第三天跌停，遭遇表面上有開市交易、實質卻是交易凍結的困境。分析指出，倫敦金屬交易所（LME）在這次的鎳金屬混亂中難辭其咎，但投資 人很難找到替代的交易平台。

LME基準的3個月鎳期貨價格18日開盤沒多久就跌停鎖死，暴跌12%到每噸3萬6,915美元價格，但依舊乏人問津。因為上海期貨交易所的鎳價目前折合每噸3萬4,566美元，若採取能與LME價格相較、不計加值稅的方式，更只約3萬500美元，顯示LME的期貨價格還沒跌夠。

LME的鎳交易8日出現脫序現象，漲破每噸10萬美元價位，隨即緊急停市，本周三（16日）才恢復交易，重新以4.8萬美元開盤，但已連三天跌停。雪上加霜的是，LME電子交易系統LMEselect也是故障連連，16日開盤1分鐘內掛掉，18日也是一早就故障。

有145年歷史的LME已經讓許多交易員非常憤怒，認為這家老牌商品交易平台有負所託，一些交易員指出上海期貨交易所或許能取代部分LME功能，起碼目前的上海鎳價遠比LME更有參考力，也很少出現LME這種交易中斷、當機、混亂。

但分析師 向路孚特指出，要改用上海期貨交易所制定全球商品基準價格非常困難，除了貨幣 和語言障礙，非中國大陸人士難在上海期貨交易所交易，必須透過在中國大陸的實體進行交易。Liberum投資銀行大宗商品主管普萊斯說：「（LME一直出問題）這是一個真正的麻煩，但是我認為沒有快速解決的辦法。歐洲工業界的實際商品用戶並未因此改到上海市場採購。