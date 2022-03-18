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國際油價重登100美元

編譯陳家齊／綜合外電

國際能源總署（IEA）警告，全球市場從4月開始，可能失去俄羅斯的每日300萬桶原油出口量，大幅衝擊供應狀況。國際原油價格在17日盤中終止連續三天的跌勢，且飆漲約7%，再度站上每桶100美元價位，分析師預期接下來油價波動將只會更亂更大，摩根士丹利上調第3季油價預測至每桶120美元。

俄羅斯與烏克蘭戰情仍陷泥淖，雙方和談訊息也很紛亂，英國金融時報（FT）報導兩國談判已有重大進展，但遭克里姆林宮駁斥報導「錯誤」。

白宮宣布，美國總統拜登18日將與中國大陸領導人習近平「熱線」，除了商討管理美中之間的競爭關係，也會尋求中方對俄羅斯總統普亭施壓，為兩人去年11月來首度對談。

然而俄烏戰事對國際油市的影響將揮之不去。IEA在16日發表的每月國際能源供應報告指出，國際制裁將使俄羅斯的300萬桶原油，從4月起無法進入市場，估計每日全球總出口量將因而減少250萬桶，其中150萬桶是原油，100萬桶是加工油品。

IEA還表示，如果制裁繼續加深，流失的油品出口量可能還會擴大。

相對而言，全球石油需求增長量因油價上漲將會降低，但是降低幅度跟不上流失的俄國出口量。IEA估計的今年全年石油需求量增長幅度下調每日95萬桶，使今年全年增長量降為每日210萬桶，預計每日需求9,970萬桶。今年第二季開始油價上漲將明顯壓低石油需求，估計的需求增長量下調130萬桶。這些預測意味著今年的石油需求將連續第三年低於疫情前水準。

受此消息推動，國際油價17日盤中飆漲，倫敦布蘭特原油5月期貨價格暴漲7%，至每桶104.91美元價位，美國西德州輕原油4月期貨價也一度大漲6.8%，報每桶101.5美元，也是本周來首次漲破每桶100美元價位。

摩根士丹利公司分析師寫的報告說：「講最近的油價動盪可說是太含蓄了。未來幾個月內，俄羅斯將會愈來愈難以從海運出口原油。」分析師估計布蘭特油價第3季將漲到每桶120美元，比原先預測調高20%。

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