IMF：俄烏戰將重塑世界經濟秩序

(路透)

國際貨幣 基金15日說，俄羅斯入侵烏克蘭 將影響整個全球經濟，使成長趨緩及推升通膨，從長遠來看可能從根本上重塑世界經濟秩序。該組織並表示，下月可能調降今年全球經濟成長預測。

IMF在網站上貼文說，除了人民受苦和湧現歷史性的難民潮外，戰爭正在推升食品和能源價格，助長通膨並侵蝕所得的價值，同時擾亂烏克蘭鄰國的貿易、供應鏈 和匯款。

這場戰爭還削弱了商業信心並引發投資人的不確定感，將壓低資產價格、緊縮金融條件，並可能觸發新興市場的資本外流。IMF表示：「這場衝突是對全球經濟的重大打擊，將傷害成長並推高物價。」

IMF說，從長遠來看，「如果能源貿易發生轉變、供應鏈重新配置、支付網路支離破碎，以及各國重新考慮準備貨幣的持有量，這場戰爭可能會從根本上改變全球經濟和地緣政治秩序」。

該組織指出，有直接貿易、旅遊和金融暴險的國家將感受到愈來愈大的壓力，從撒哈拉以南非洲、拉丁美洲到高加索和中亞的某些地區，發生動盪的風險更大。在亞洲，受衝擊最大者包括東南亞國協的石油進口國、印度，以及及某些太平洋島國，其他亞太地區所受衝擊則較有限。

IMF的官員已表示，將會調降之前對2022年全球經濟成長4.4%的預測。他們在貼文中說，也可能下修各地區的成長預測。該組織預定4月19日發布最新預測。