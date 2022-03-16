特斯拉美中車價 六天漲兩次

特斯拉官網15日公告調漲美國市場所有車款的售價，漲幅5%到10%。（歐新社）

特斯拉 執行長馬斯克 13日才說遭遇原物料和物流的重大通膨壓力，特斯拉官網15日就公告調漲美國市場所有車款的售價，中國市場部分車款的價格也調高，為不到一周來二度漲價。特斯拉也已大幅調整太陽能板裝置的價格。

路透報導，特斯拉在美國地區各車款的價格分別調漲5%到10%，在中國銷售的陸製Model 3和Model Y價格漲幅則約為5%。此前，特斯拉已在10日調高售價，馬斯克也在13日表示，特斯拉及SpaceX正面臨原物料和物流的龐大通膨壓力。

依據特斯拉官網，美國地區入門款Model 3售價調漲2000美元，成為4萬6990美元，Model 3雙馬達全輪驅動版調高2500美元到5萬4500美元；Model 3高性能版漲3000美元到6萬1900美元。Model Y的起價調漲2000美元到6萬2990美元。

中國市場的Model 3高性能版最新售價是人民幣36萬7900元。Model Y長續航版漲至人民幣37萬5900元（約5萬8952.68美元），較3月10日的售價調漲人民幣1萬8000元。

Benchmark 礦業情報公司分析師米勒表示，鎳、鋰等原料價格節節升高，恐怕會使電動車 電池成本下滑的長期趨勢減緩甚至逆轉，進而阻礙電動車的普及。俄羅斯入侵烏克蘭，導致車用金屬價格飆漲，包括車身使用的鋁、觸媒轉換器使用的鈀金以及電動車電池所需的鎳和鋰。

供應鏈成本攀升，也影響太陽能板產業。美國太陽能產業協會（SEIA）表示，儘管太陽能板裝置裝設數量增加，但供應鏈吃緊把美國地區的太陽能價格推升18%。

特斯拉太陽能板事業經過幾次調整，包括制定新的保證最低價政策，在2020年創下業界最低價格，當時特斯拉宣稱每瓦價格僅1.96美元。

特斯拉去年的太陽能裝置裝設量躍增86%，部署的太陽能板及太陽能屋頂合計裝置容量達345 MW，但一些買家透露，過去一周特斯拉似乎已大幅調漲價格，目前在南加州定價系統的價格為每瓦2.31美元，高於去年的1.98美元。