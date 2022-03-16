我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

特斯拉美中車價 六天漲兩次

編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉官網15日公告調漲美國市場所有車款的售價，漲幅5%到10%。（歐新社）
特斯拉官網15日公告調漲美國市場所有車款的售價，漲幅5%到10%。（歐新社）

特斯拉執行長馬斯克13日才說遭遇原物料和物流的重大通膨壓力，特斯拉官網15日就公告調漲美國市場所有車款的售價，中國市場部分車款的價格也調高，為不到一周來二度漲價。特斯拉也已大幅調整太陽能板裝置的價格。

路透報導，特斯拉在美國地區各車款的價格分別調漲5%到10%，在中國銷售的陸製Model 3和Model Y價格漲幅則約為5%。此前，特斯拉已在10日調高售價，馬斯克也在13日表示，特斯拉及SpaceX正面臨原物料和物流的龐大通膨壓力。

依據特斯拉官網，美國地區入門款Model 3售價調漲2000美元，成為4萬6990美元，Model 3雙馬達全輪驅動版調高2500美元到5萬4500美元；Model 3高性能版漲3000美元到6萬1900美元。Model Y的起價調漲2000美元到6萬2990美元。

中國市場的Model 3高性能版最新售價是人民幣36萬7900元。Model Y長續航版漲至人民幣37萬5900元（約5萬8952.68美元），較3月10日的售價調漲人民幣1萬8000元。

Benchmark 礦業情報公司分析師米勒表示，鎳、鋰等原料價格節節升高，恐怕會使電動車電池成本下滑的長期趨勢減緩甚至逆轉，進而阻礙電動車的普及。俄羅斯入侵烏克蘭，導致車用金屬價格飆漲，包括車身使用的鋁、觸媒轉換器使用的鈀金以及電動車電池所需的鎳和鋰。

供應鏈成本攀升，也影響太陽能板產業。美國太陽能產業協會（SEIA）表示，儘管太陽能板裝置裝設數量增加，但供應鏈吃緊把美國地區的太陽能價格推升18%。

特斯拉太陽能板事業經過幾次調整，包括制定新的保證最低價政策，在2020年創下業界最低價格，當時特斯拉宣稱每瓦價格僅1.96美元。

特斯拉去年的太陽能裝置裝設量躍增86%，部署的太陽能板及太陽能屋頂合計裝置容量達345 MW，但一些買家透露，過去一周特斯拉似乎已大幅調漲價格，目前在南加州定價系統的價格為每瓦2.31美元，高於去年的1.98美元。

特斯拉 電動車 馬斯克

上一則

美2月PPI勁揚10% 升勢未止

下一則

安謀將裁近千人

延伸閱讀

特斯拉5天內2度漲價且這次漲更凶 漲幅大約5%

特斯拉5天內2度漲價且這次漲更凶 漲幅大約5%
成本飆 馬斯克喊通膨壓力大

成本飆 馬斯克喊通膨壓力大
高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議
馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族

馬斯克喊「不擁房」 賣光加州7豪宅 搬到德州當租屋族

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網