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前景看好 三星強攻固態電池

編譯林奇賢／綜合報導

三星集團旗下電池事業三星SDI和浦項鋼鐵（Posco），14日分別宣布建置固態電池的相關產線，不約而同瞄準這項前景可期的科技。固態電池具不易燃的特性，且能量密度較高，可望提高電動車的續航力。

韓國前鋒報報導，三星SDI表示，已開始在京畿道水原市建立試產線（pilot line），占地6,500平方公尺，名為S產線（S Line），將製造用於電動車的固態電池。根據該計畫，三星SDI將引進生產固態電解質、金屬陰極的設備和系統。韓國時報報導，三星SDI同日也表示，已縮減在中國的電池業務，三星長春動力電池和三星無錫電池系統兩家子公司，都已因業績欠佳而先後遭關閉與清算。三星表示這是精簡海外生產策略的一部分。

浦項鋼鐵同日也宣布，已在慶尚南道梁山市動工興建一座生產設施，預定今年下半年起，每年生產24公噸的固態電解質，盼能在固態電池市場分得一杯羹；這個市場估將在2030年開始成熟。

由於碳排放監管措施日趨嚴格，浦項鋼鐵近年來一直努力提振旗下非鋼鐵事業，例如電動車電池原料和氫氣。浦項鋼鐵3月稍早分拆出浦項控股公司，盼此舉有助扶植非鋼鐵事業。

浦項控股也將為這座新設施出資。浦項鋼鐵說，在分拆之前，浦項控股已在2月投資258億韓元（2,080萬美元），與南韓零組件製造商Jeong Kwan成立一家合資企業，為這座新電池產線做準備。

另一方面，浦項鋼鐵的目標是，從2030年開始，每年生產42萬噸的陰極和26萬噸的陽極。該公司也將在2030年前投入10兆韓元至氫氣事業，力拚每年生產50萬噸的氫氣。

三星 電動車 投資

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