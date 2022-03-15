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升息預期 全球債市回落10%

編譯陳家齊／綜合報導
通膨壓力升溫，債市出現十多年來未見重挫10%的情況。（路透）
通膨壓力升溫，債市出現十多年來未見重挫10%的情況。（路透）

通膨壓力迅速升溫，可能促使多國央行繼續積極緊縮貨幣政策，使全球利率前景看漲，全球債市14日盤中重挫，已自去年初高點回落近10%，將出現十多年來所未見的債市重挫10%場面。

美國聯準會（Fed）與英國央行等貨幣當局本周預料都將升息，導致全球債市14日盤中賣壓繼續出籠，走勢與價格相反的美國10年期公債殖利率上漲10個基點，對基準利率變動較敏感的5年期公債殖利率也漲破2%，為2019年5月以來所未見，德國10年期公債殖利率衝上2018年來最高。

追蹤主要政府公債與公司債的彭博全球債市綜合指數，已比2021年初的高點回跌9.9%，是2008年以來該指數從高點回跌的最大幅度。一些市場的跌勢更加慘重，根據另一彭博指數，亞洲美元債券已較2021年的高點回跌10.5%。

股市對於跌入修正或熊市有明確定義，自高點回落10%為跌入修正，回落20%為墜入熊市，但債市對此沒有共通的定義，因為債券價格波動較小，很少有這麼大的跌幅。

整體信用市場已出現更多裂痕，彭博資訊的統計顯示，投資級的美元企業債與同為投資等級的歐元企業債，兩者利差今年以來已經飆升超過55%，是2020年中以來最大增幅。

全球固定收益市場大跌的根本原因之一，就是面對當前的市場動盪，公債已經不是毫無疑問的風險避風港。面對40年來最嚴重的通膨壓力，Fed本周將啟動升息循環，而且升息幅度還有可能因通膨加劇而擴大。

投資人原本預計美國的基礎利率今年底會升到大約2%的水準，現在已經上看2.5%，甚至更高。利率上揚意味著既有債券的價值下跌。

俄國入侵烏克蘭的戰爭，使Fed等全球央行更傷腦筋，讓利率前景更不明朗。一方面，戰爭切斷許多重要大宗商品的供應，使通膨風險添薪加油，但另一方面，物價飆升可能帶來全球經濟大衰退，這使得央行猛烈升息怕傷經濟，升息不夠又怕使通膨失控。

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