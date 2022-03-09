俄烏戰捅出船運缺員黑洞

約有多達6萬烏克蘭與俄羅斯水手因為俄烏戰爭困在海上。（路透）

俄羅斯 與烏克蘭 之間的戰爭正加重全球海運業的營運壓力，數萬名俄羅斯與烏克蘭水手正因國內的戰事，被困在港口與海上。船東緊急要找人填補他們留下的空缺，但是補都補不完，成為全球航運以及供應鏈瓶頸的最新打擊。

華爾街日報報導，根據海事人力招募網及各海運公司的數據，全球190萬名海員中，就有多達17%是俄國 或者烏克蘭人。目前，希臘的海事諮詢公司XRTC估計，至少有6萬名俄、烏水手困在海上或港口中。

國際海員有6萬人受困海上、港口，台灣的海運業界分析，大型航商馬士基及赫伯羅特的主要船員大部分來自這兩個地區，烏克蘭境內所有地區的義務役和後備人員都將被徵召，短時間內恐無法投入海運市場。

XRTC執行董事齊拉達奇斯說，這項衝擊宛如新冠肺炎當初對船運業的衝擊，「船員缺員出現一個巨大的黑洞，因為烏克蘭與俄羅斯海員，大部分都是擔任船長、專員、機工長等高階職位，這群人經常是長年都在同一條船上服務，熟悉程度無人能比，沒辦法直接拉別人取代」。多達5000名俄烏水手是在德國商船上工作。報導說，船運業的招募人員現在把焦點放在菲律賓與羅馬尼亞船員，往往承諾在未來兩個月內入職上工，可以拿到兩倍的薪水。

由於俄國遭到西方國家的金融制裁，被困在海上、海港的俄國船員，也常會發現信用卡已經不能用，也沒有班機可以飛回家。烏克蘭船員同樣面對無家可歸的狀況。德國船東協會表示，會努力照顧好旗下的幾千名俄烏船員。

俄國侵烏戰爭所引發的新一波缺員、航線中斷、轉港等問題，將造成航運緊俏。波羅的海乾散裝貨運指數1月底以來已上漲約50%。

不過，華爾街日報另一項分析指出，航運股最終可能難從這場戰事受惠，而是準備進入下行循環。

不過，產業人士說，這對歐洲航運巨擘衝擊較大，因歐洲業者運力下降，亞洲航商卻可能因此漁翁得利。

分析指出，若戰事能夠在短時間內結束，聯準會（Fed）等央行開始利率正常化、不再刺激需求的做法，終將使航運需求開始正常化；如果戰爭持續延燒，全球將面對新一波全面大衰退的陰影，需求不振也將衝擊航運股，中國遠洋海運、馬士基等船運公司可能在今年下旬或明年初遭遇逆風。