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特斯拉、福斯在德設電動車廠

編譯洪啟原／綜合報導
福斯汽車計畫斥資20億美元在德興建一座電動車廠。(路透)
福斯汽車計畫斥資20億美元在德興建一座電動車廠。(路透)

電動車龍頭特斯拉（Tesla）已通過德國布蘭登堡邦環保當局的最終審核，位於柏林近郊的超級工廠可準備生產電動車。另外，福斯汽車（VW）也計畫將斥資逾20億美元，在德國興建一座電動車廠。

布蘭登堡邦環保官員4日表示，特斯拉獲准開始生產，但須先滿足一些條件，才能交車給客戶，包括特斯拉須提出與用水和汙染控制有關的保證，這一直是環保人士抵制特斯拉柏林廠啟用的主因。

特斯拉柏林廠若全力運轉，年產能預料可達50萬輛，一開始將生產Model Y跨界休旅車。特斯拉去年生產了將近100萬輛車。柏林超級工廠是特斯拉第三大車廠，僅次於加州和上海超級工廠。

同日福斯表示，將斥資約20億歐元（22億美元），在德國狼堡的全球總部附近興建一座電動車廠，生產一款代號名為「Trinity」的電動車。這座新廠將在2023年投產，並從2026年起推出一系列新車。

福斯品牌長布蘭德史泰特接受彭博資訊專訪時說，福斯正強化和維持自身的競爭力，並給予員工強勁的長期展望。

福斯增建這座新廠，是執行長迪斯努力趕搭電動車熱潮和提升效率的行動之一。新廠目標是追求10小時生產一輛車，將比當前其他廠房組裝車輛的速度更快。

特斯拉 電動車 德國

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