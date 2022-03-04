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蘋果春季發表會3/8登場

國際中心、記者陳昱翔／綜合報導
蘋果宣布將在太平洋標準時間8日上午10時舉行春季發表會。圖為本次發表會海報。（網路照片）
蘋果宣布將在太平洋標準時間8日上午10時舉行春季發表會。圖為本次發表會海報。（網路照片）

蘋果預定在太平洋標準時間8日上午10時，舉行春季發表會「Peek Performance」（窺見效能）。外界預測，蘋果將推出首款平價5G iPhone、iPad Air和Mac電腦等一系列新品，有助推升台積電、鴻海、大立光、玉晶光、廣達等供應鏈出貨。

蘋果資深行銷副總裁喬斯維克（Greg Joswiak）2日推文說：「窺見效能。3月8日。到時見了。」不過，他並未透露更多細節。

這場發表會將在線上舉行，延續新冠疫情期間的做法，邀請函主視覺為包含六種顏色的蘋果標誌，似乎也暗示新產品有多款顏色可選。

彭博資訊早在2月初便已精準報導這個日期，專欄作家葛曼（Mark Gurman）先前也曾在彭博資訊撰文分析，蘋果可能在春季發表會推出新一代平價機種iPhone SE 3，訂價約399美元，前一代產品iPhone SE 2則有機會大幅降價至199美元，對於蘋果拓展印度等新興市場占有率將大有幫助，也能為蘋果創造更多軟體及服務收入。

據悉，iPhone SE 3主要由鴻海、緯創負責操刀組裝，大立光、玉晶光供應鏡頭，台積電為處理器代工廠，穩懋負責供應PA放大器，載板方面由欣興、景碩、南電供貨。法人認為，iPhone SE 3具高性價比優勢，加上具備5G通訊功能，對於過去持有舊機種的果粉很有吸引力，有望掀起新一波換機潮，國內蘋果供應鏈有機會獲得追單。

葛曼也預測，蘋果將發表搭載新一代自研晶片的Mac mini和13吋MacBook Pro，並且更新iPad Air產品線。

蘋果 iPhone 台積電

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