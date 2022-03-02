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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

全球急售1500億美元俄股債

編譯湯淑君／綜合報導
國際對俄羅斯的制裁與日俱增，全球持有約1500億美元俄國證券的投資人正急著脫售這些燙手山芋。(路透)
國際對俄羅斯的制裁與日俱增，全球持有約1500億美元俄國證券的投資人正急著脫售這些燙手山芋。(路透)

國際懲罰俄羅斯入侵烏克蘭的制裁與日俱增，已升高俄國股票和債券遭逐出全球指標指數的風險，一旦被逐出，將與大半的投資基金業切斷聯繫，並且牽動全球上千億美元的資金流動。事實上，持有約1500億美元俄國證券的全球投資人正急著脫售這些燙手山芋。

國際制裁和資本管制措施接連不斷，已導致俄國資產價值蒸發數十億美元，流動性日減，而流動性是獲納入指標指數的重要條件。俄羅斯日前暫停股票交易，海外掛牌公司股價重挫。彭博資訊分析，俄國資產已具備「別投資」的所有特性，上千億美元資金可能被困住。

俄羅斯央行資料顯示，截至2021年底，外國投資人持有總值200億美元的美元計價債券，及價值410億美元的盧布計價主權債券，而根據莫斯科證交所資料，外籍人士持有的俄國股票總值860億美元。

俄國多家銀行被逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付體系，將導致外國投資人動彈不得，不清楚撤出是否會違反新制裁規定， 也找不到願意接手的人。

同時，編製新興市場指數的MSCI公司表示，正就俄股該如何處置徵詢市場人士意見。洲際交易所（ICE）集團也宣布，3月31日執行「再平衡演習」時，旗下固定收益指數將剔除已遭制裁的俄羅斯實體所發行的債券。

MSCI正密切關注俄羅斯市況，評估是否還適合外國人投資，預定周末前進一步說明。MSCI主管先前表示正與客戶商議，了解制裁的影響。俄股占MSCI新興市場指數的2.2%，為該指數的第八大成分股，目前追蹤MSCI新興市場指數的指數型基金（ETF）資金超過600億美元，但仍有很大一部分未揭露，包括追蹤指數的共同基金、以及與這項指數掛勾的結構型商品。

彭博資訊報導，摩根大通也將把俄國債券踢出兩個環境、社會及公司治理 （ESG）的主權債券指數。摩根大通說，目前俄羅斯債券在摩根大通新興市場全球多元化指數的占比達6.23%，但未透露是否正評估將俄國證券除名的可能性。

高盛已對俄羅斯債券遭摩根大通新興市場債券指數剔除的風險示警，這類舉動會造成追蹤指標指數的基金避免買進，可能加劇俄羅斯資產賣壓。

指數 債券 俄羅斯

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