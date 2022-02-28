不再不痛不癢 西方新一波制裁重創俄羅斯經濟

俄羅斯總統普亭下令入侵烏克蘭，全球同聲譴責，也掀起世界各地反俄示威抗議浪潮。圖/路透

俄羅斯 入侵烏克蘭已刺激美國總統拜登兌現「嚴厲制裁」俄國 軍事侵略的諾言，率領西方國家聯手祭出一波強有力的制裁。研究國際和平與制裁效力的學者表示，新一波制裁可望收到重創俄羅斯經濟之效。

西方國家24日宣布，將切斷俄國主要銀行與企業從西方取得融資的管道，並且對俄羅斯總統普亭 的重要政治盟友採取直接金融制裁，同時也將限制俄羅斯取得支持其工業和國防能力所需的半導體產品與技術。緊接著，美歐盟國準備制裁普亭本人，雖是象徵性舉動，但意義重大。

更重要的是，西方國家隨後終於宣布，把俄國多家銀行逐出全球首要銀行間支付系統「Swift」（環球銀行金融電信協會），並且凍結俄國中央銀行資產。此舉形同癱瘓俄國央行為盧布護盤的力量，也斬斷普亭為入侵烏克蘭籌措軍費的金流。

在財經網站MarketWatch刊出的評論中，美國聖母大學兩位研究國際和平研究專家暨榮譽教授柯萊特（David Cortright）與羅裴茲（George A. Lopez）指出，由於最新一波制裁是多邊性質，除美國外也獲得歐洲、日本和澳洲等世界各地國家響應，並在落實制裁方面密切協調行動，根據兩位教授的研究，這將對俄羅斯構成巨大衝擊。

柯萊特與羅裴茲長期研究往昔的制裁措施效力如何，包括是否造成經濟衝擊和能否達到政治目的。他們發現，制裁要奏效，至少就經濟層面而言，必須符合兩大要件：1）必須是多邊性的，號召多國政府共襄盛舉；2）與受制裁對象有密切商務往來的國家必須參與其事。

這正是為什麼，之前美國總統拜登宣布的一系列制裁，引來對俄國「不痛不癢」之譏。現在情況不同了，因為英國、德國、法國和其他與俄羅斯貿易往來密切的歐洲國家也加入制裁莫斯科行列。

因此，俄羅斯股市直線下墜，盧布兌美元匯價貶到歷史新低。俄國富豪財富急遽縮水，光是2月24日當天就一口氣蒸發710億美元。

柯萊特與羅裴茲說，白宮與盟國政府祭出的制裁可分成兩大類：金融限制與出口管制。

金融限制方面，矛頭對準俄國一些大型銀行、富豪和寡頭權貴實施金融限制，並凍結其資產。這些措施涵蓋近80%的俄羅斯金融資產，美國財政部稱之為「俄國金融體系的核心」。對俄系銀行的制裁將阻止Sberbank、VTB這些銀行進入國際信用市場和匯市，打擊俄國公民營機構籌資能力。

這些制裁措施將使這些金融公司付出重大代價，也會重創普亭主要政治盟友，包括俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫（Aleksandr Bortnikov）及其擔任VTB董事長的兒子丹尼斯（Denis Bortnikov），進而削弱藉投資和開發驅動俄國經濟成長的力量。

將特定俄系銀行踢出Swift是更嚴厲的制裁措施，形同徹底切斷他們與西方金融市場的聯繫，並阻止他們用強勢貨幣進行交易。這會讓俄羅斯立即付出重大經濟代價。

出口管制方面，任何設備只要使用的零組件內含美國生產、設計的微晶片，一律禁止外銷到俄羅斯。美國在這些類型的高階半導體所需先進技術上仍掌握優勢，因此也掌握重要制裁籌碼。這些出口管制瞄準俄羅斯的國防、航太和海事部門，將切斷俄國取得關鍵科技投入品的管道，進而可能侵蝕俄國一些重要工業的基礎。

俄羅斯雖從中國大陸進口大多數的半導體，但那些都是低階晶片，用來驅動洗衣機而非導彈系統。俄羅斯大部分重要的科技應用，仍仰賴美國的半導體零組件。

其他國家，包括歐洲、日本和台灣，也陸續對俄羅斯實施半導體產品出口管制。

這些制裁的力量結合起來，若能堅持數月，應能重創俄羅斯強大的能源和軍事工業公司，進而大幅削弱俄羅斯戰略能力。

目前西方尚未直接制裁俄羅斯的石油、天然氣和鋁出口，萬一實施這些制裁，必定重重打擊俄羅斯賴以維生的能源出口，但同時也將立即衝擊歐洲諸國，並激起全球能源價格狂飆，導致美國和其他國家通膨之火愈燒愈烈，後果不堪設想。

柯萊特與羅裴茲說，已對俄國祭出的制裁效果如何，終將取決於實施制裁國對制裁反作用力的容忍度有多大。若能堅持下去，這些強力制裁必定會讓俄羅斯經濟在未來數年付出慘痛代價，經濟制裁效果顯而易見。至於普亭及其盟友是否將付出夠大的政治代價，足以逼他們改變行為，就很難說了。